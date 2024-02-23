PKK/KCK terör örgütü sözde sorumlularından Mazlum Mardin kod Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçamadan yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

PKK/KCK terör örgütü sözde sorumlularından Mazlum Mardin kod Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçamadan yakalandı

PKK/KCK terör örgütüne mensup olan Mazlum Mardin kod Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçma planları yaparken güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Kızıl, terör örgütünün sözde sorumlularından biri olarak biliniyordu. Yakalanması, terör örgütüne büyük bir darbe olarak değerlendiriliyor.

23.02.2024 14:38  Güncelleme: 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PKK/KCK terör örgütü sözde sorumlularından Mazlum Mardin kod Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçamadan yakalandı

PKK/KCK terör örgütü sözde sorumlularından Mazlum Mardin kod Murat Kızıl, Avrupa\'ya kaçamadan yakalandı
Kaynak: İHA

Murat Kızıl, Mardin, PKK, Güvenlik, Yakalama, Terör, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel PKK/KCK terör örgütü sözde sorumlularından Mazlum Mardin kod Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçamadan yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 15:47:40. #1.13#
SON DAKİKA: PKK/KCK terör örgütü sözde sorumlularından Mazlum Mardin kod Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçamadan yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement