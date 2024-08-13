Prag'da tanıştığı Hintli eşiyle Gölhisar'da evlendi - Son Dakika
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Genel

Prag'da tanıştığı Hintli eşiyle Gölhisar'da evlendi

Burdur'da yaşayan Meryem Özarslan, Prag'da tanıştığı Hintli Sharjeel Siddique ile Gölhisar'da dünyaevine girdi. Hem Türk hem de Hint gelenek ve görenekleriyle düzenlenen düğün töreninde çift unutulmaz anlar yaşadı.

13.08.2024 14:29
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Prag'da tanıştığı Hintli eşiyle Gölhisar'da evlendi

BURDUR - Burdur'da yaşayan Meryem Özarslan, Prag'da tanıştığı Hintli Sharjeel Siddique ile Gölhisar'da dünyaevine girdi. Hem Türk hem de Hint gelenek ve görenekleriyle düzenlenen düğün töreninde çift unutulmaz anlar yaşadı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Meryem Özarslan gezmek için gittiği Çekya'nın başkenti Prag'da tanıştığı 29 yaşındaki Hintli Sharjeel Siddique, Türk ve Hint gelenekleriyle dünyaevine girdi. Gölhisar Belediyesi Park Orman Sosyal Tesisleri'nde hem Türk hem de Hint gelenek ve görenekleriyle düzenlenen düğün törenine çift mehter takımı ile girdi. Unutulmaz anların yaşandığı düğünde gelin, damat ve aileler geleneksel Hint dansları ve Türk müzikleriyle doyasıya eğlendi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Meryem Özarslan ve eşi Sharjeel Siddique Prag'da tanıştıklarını belirtti. Sharjeel Siddique yaptığı konuşmasında "Eşimle Prag'da tanıştık. Türkiye'den geliyordu. Ben ise Amerika'dan gitmiştim. Şehri saat kulesinden gözlemlemek için asansöre bindim. Dışarıda güzel bir kız gördüm. Asansörün kapısı kapanmak üzereydi ve bana özür dilerim gelebilir miyim? dedi. Bende asansörün kapısının kapanmasını engellemek için elimi uzattım. Saat Kulesi'nin tepesine çıktığımızda bütün şehri gördük. Aramızda bir şey vardı sanki o gün birlikte gezmeliymişiz gibi hissettim. Sonrasında ruh eşim olabileceğini hissettiğim kişiyle konuştuğumu fark ettim. Türkiye'ye seyahat ettim ve ailesiyle tanıştım ve bana karşı yanlış bir yaklaşımları olmadı. Çok cana yakın ve misafirperverlerdi. Türkler sevgi dolu insanlar" dedi.

Gelin Meryem Özarslan'ın annesi Fidan Akalın ise kızına ömür boyu mutluluklar dileyerek "Damadımızı çok sevdik. İnşallah bir yastıkta kocarlar" şeklinde konuştu.

Damadın babası Wajeed Siddique da oğlunun Meryem ile evliliğinden dolayı mutluluğunu dile getirerek "Bizim eşimle evliliğimiz çok mutlu ve aşk dolu bir evlilik. Aynı evliliği Meryem ve oğlumun yapacağını da görüyorum" şeklinde konuştu.

Damadın annesi Rarad Siddique Türk kültürünün çok eğlenceli olduğunu belirterek " Burada çok farklı ve eğlenceli bir kültür görüyorum. Onların evliliği için çok mutluyum, onlarında çok mutlu olduğunu görüyorum. Evliliklerinin devam etmesini bekliyorum" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Prag'da tanıştığı Hintli eşiyle Gölhisar'da evlendi - Son Dakika

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