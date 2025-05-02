Rektöre 'Dayı' diyen öğrenci komik anları anlattı - Son Dakika
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Genel

Rektöre 'Dayı' diyen öğrenci komik anları anlattı

Gümüşhane'de rektörle yolculukta 'Dayı' diyen öğrenci, komik anılarıyla sosyal medyada gündem oldu.

02.05.2025 17:01
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Rektöre "Dayı" diyen üniversite öğrencisi yaşadığı o komik anları anlattı

Kadir Can Karakoç:

" "Sürücünün rektör olduğunu anlayınca kibarlaşmak istedim 'Dayı Rektörüm' dedim"

"Annem aradı 'Oğlum böyle şeyler yapma haber olmuşsun' dedi ama o da beğendi; 'Çok güzel bir sohbet olmuş' dedi"

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de kaldıkları öğrenci yurtlarına gitmek için otostop çekerken bindikleri aracı üniversite rektörünün kullandığını sonradan öğrenen ve rektöre 'Dayı' diye hitap eden üniversite öğrencisi Kadir Can Karakoç yaşadığı o komik anları anlattı.

Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören üniversite öğrencileri, yurtlarına gidebilmek için akşam otostop çekerken bir araç onları almak için durdu. Kendilerini aracına alan kişinin Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız olduğundan haberi olmayan üniversite öğrencileri, 'Dayı' diye hitap ettikleri Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız ile yurtlarına gidene kadar sohbet ettiler. Okudukları bölümden, şehirden ve üniversiteden memnuniyetlerine kadar birçok konuda öğrencilere sorular soran Prof. Dr. Oktay Yıldız, son olarak üniversitenin yeni rektörünü tanıyıp tanımadıklarını sordu. Aracın ön koltuğunda oturan Diyarbakırlı Bilgisayar Programcılığı 1. sınıf öğrencisi Kadir Can Karakoç rektörü tanımadığını söyleyince Prof. Dr. Oktay Yıldız, Gümüşhane Üniversitesi'nin yeni rektörünün kendisi olduğunu söyledi. Bu cevap karşısında çok şaşıran öğrenci, yolculuk boyunca 'Dayı' diye hitap ettiği rektöre heyecanla 'Dayı rektörüm' diye hitap edince Rektör Yıldız ve araçtakiler kahkahalara boğuldu. O anlar ise sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Rektör Yıldız'a 'Dayı' diye hitap eden Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Kadir Can Karakoç, yaşadığı o komik anlar ile ilgili olarak sosyal medyadan ve yakın çevresinden o anlar ile ilgili olumlu tepkiler aldığını söyledi. Karakoç, arkadaşlarının rektörü tanımalarına rağmen kendisine söylemediklerini ve rektörle yaptığı samimi muhabbetle birlikte ortaya çıkan görüntülerden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

"Sürücünün rektör olduğunu anlayınca kibarlaşmak istedim 'Dayı Rektörüm' dedim"

Kendisini aracına alan kişinin rektör olduğunu öğrenince ne söyleyeceğini bilemediğini belirten Kadir Can Karakoç (21), "Yurda gitmek için otostop çektik. Bir dayı durdu, yanımızda bizi aldı iyi bir insandı, muhabbeti güzeldi. 'Rektör hakkında neler düşünüyorsunuz?' diye sordu bize. Ben de halktan biri sandım güzel güzel konuşuyordum en son 'Ben rektörüm' dedi. Biz şok olduk. Arkadakiler biliyormuş bozuntuya vermiyorlarmış. İyisiyle, kötüsüyle tepkiler aldım. Herkes bana videoyu attı, memleketten atan oldu, Afganistan'dan bile görüntü atan oldu. Tüm Diyarbakır tüm Türkiye görmüş. Annem aradı 'Oğlum böyle şeyler yapma haber olmuşsun dedi ama o da beğendi çok güzel bir sohbet olmuş' dedi. Çok şaşırdım koskoca rektörle oturmuşum, konuşuyorum. Bir an kibarlaşayım rektörüm gelmiş dedim. Ne söyleyeceğimi bilemedim 'Dayı rektör' demişim hatta" dedi.

"Aracı sürenin rektör olduğunu biliyordum ama söylemedim"

Görüntüleri kayda alan ve rektörü tanımasına rağmen arkadaşına söylemeyen Adem Şen (21), "Yurdumuz yüksekte olduğu için geç saatler olunca otostop çekiyoruz genelde o gün de otostop çektik. Bir araç durdu bindik ona. O anda önümde arkadaşımla şoför çok güzel sohbet ediyordu ben de telefonumu çıkardım, kaydettim. Ertesi gün uyandık baktık baya izlenmiş. Ben rektör olduğunu biliyordum ama söylememe tarafındaydım 'Bakalım ne diyecek?' diye merak ettim. Baktım arkadaşımız da şaşırdı o videoda da görüldüğü gibi. Güzel bir muhabbet döndü. Kadir çok komik ve sempatik bir çocuk onunla hayatta canın sıkılmaz" diye konuştu.

(UA-RE-ÖS-Y)

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Magazin, Eğitim, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Rektöre 'Dayı' diyen öğrenci komik anları anlattı - Son Dakika

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