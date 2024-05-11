Reyhanlı saldırısında oğlunu kaybeden anne, oğlunun gömleğiyle hasret gideriyor - Son Dakika
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Reyhanlı saldırısında oğlunu kaybeden anne, oğlunun gömleğiyle hasret gideriyor

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 28 yaşındaki Mehmet Taş'ın annesi Sabahat Taş, oğlunun gömleğiyle hasret gideriyor. 11 sene geçmesine rağmen acılı anne, oğlunu hala unutamadığını ve onu kalbinde yaşattığını söyledi.

11.05.2024 09:36  Güncelleme: 09:49
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Reyhanlı saldırısında oğlunu kaybeden anne, oğlunun gömleğiyle hasret gideriyor

-Acılı anne Sabahat Taş: "11 sene oldu daha yarım dakika unutmuş değilim"

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 1 1 Mayıs 2013'te meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 53 vatandaşın acısı yıllar geçse de dinmiyor. Saldırıda 28 yaşındaki oğlu şehit olan anne Sabahat Taş, oğlundan geriye kalan gömleğiyle hasret gideriyor.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde terör grupları tarafından peş peşe iki bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. Üzerinden yıllar geçse de unutulmayan saldırıda 53 sivil vatandaş hayatını kaybetmişti. PTT binası ve Reyhanlı Belediyesi önünde gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları hala o günleri unutamıyor. Saldırı sırasında camiden çıkıp ekmek almaya giden 28 yaşındaki Mehmet Taş'ın annesi Sabahat Taş, oğlunun gömleğiyle hasret gideriyor.

"11 sene oldu yarım dakika unutabilmiş değilim"

Oğlunu hep kalbinde yaşattığını dile getiren anne Sabahat Taş, "11 Mayıs 2013'te en acı günler oldu. Oğlum camiden çıkıp ekmek almaya gittiği an bomba saldırıya uğradı. Oğlum orada şehit oldu. Oğlumu çok özlüyorum ve hala içimizde yaşıyor. Benim oğlum çok cana yakın ve yardımseverdi. 11 sene oldu daha yarım dakika unutmuş değilim. Onu hep kalbimde yaşatıyorum" dedi.

Reyhanlı saldırısında oğlunu kaybeden anne, oğlunun gömleğiyle hasret gideriyor
Kaynak: İHA

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