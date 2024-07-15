Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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Genel

Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Samsun'da protokol tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi, çiçek bırakıldı ve dua edildi. Samsun Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, 15 Temmuz Gazisi Garnizon Komutanı ve protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret etti. Şehit yakınlarına baş sağlığı ve sabır dileyen protokol üyeleri, Mevlid-i Şerif ve Hatim Duası programına katıldı.

15.07.2024 23:11
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Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

SAMSUN - Samsun'da protokol tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi, şehitlerin kabirlerine çiçek bırakıldı ve ruhları için dua edildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 15 Temmuz Gazisi Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve protokol üyeleri '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programı çerçevesinde Kıranköy ve Asri Mezarlıklarındaki şehitlikleri ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından dua edildi. Protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı, şehit yakınları ile yakından ilgilendi. Şehit yakınlarına baş sağlığı ve sabır dileyen protokol üyeleri, her zaman yanlarında olduklarını tekrar hatırlattı. Akabinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde İlkadım ilçesinde Büyük Cami'nde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif ve Hatim Duası programı icra edildi.

Şehitlik ziyareti programına kaymakamlar, belediye başkanları, il müdürleri, asker erkan ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Samsun, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

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