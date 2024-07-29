Sanat merkezine dönüştürülen eski adliyede geleceğin sanatçıları yetişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Sanat merkezine dönüştürülen eski adliyede geleceğin sanatçıları yetişiyor

Sanat merkezine dönüştürülen eski adliyede geleceğin sanatçıları yetişiyor Geleceğin sanatçıları sanat merkezindeki müzik atölyelerinde yetişiyor Gaziantep'te müzik alanında yetenekli olan öğrenciler, Çocuk Sanat Merkezindeki atölyelerde geleceğe hazırlanıyor.

29.07.2024 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanat merkezine dönüştürülen eski adliyede geleceğin sanatçıları yetişiyor

Geleceğin sanatçıları sanat merkezindeki müzik atölyelerinde yetişiyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te müzik alanında yetenekli olan öğrenciler, Çocuk Sanat Merkezindeki atölyelerde geleceğe hazırlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezinde bulunan Çocuk Sanat Merkezindeki müzik atölyelerinde verilen eğitimlerle ve sunulan imkanlarla öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olunuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsayıcı eğitsel, kültürel, sanatsal ve mesleki eğitimlerle çocukların ve gençlerin donanımının artırılması amacıyla gençlik, çocuk ve sanat merkezleri hizmeti sunuluyor. Merkez bünyesindeki sanat atölyelerinde ise resim ve müzik alanında yetenekli öğrenciler keşfediliyor.

Kentteki 7-16 yaş aralığındaki çocukların kültürel ve sanatsal gelişiminin artırılmasının hedeflendiği merkezlerde verilen kurslara yaz tatilinde ilgi arttı. Gaziantep'te 1950'li yıllarda yapılan, bir dönem valilik olarak da kullanılan ve daha sonra ise binlerce insanın işlediği suçlardan dolayı yargılandığı eski adliye binası olan, yapılan restorasyonun ardından 2016 yılından itibaren "Yaşayan Kültür ve Sanat Merkezi" olarak hizmet veren merkezdeki resim ve müzik atölyelerinde geleceğin sanatçıları yetişiyor. Atölyelerdeki kurslara katılan ortaokul ve lise öğrencileri, hedeflerindeki okulların ve üniversitelerin güzel sanatlar bölümüne girmek için eğitim alıyor. Resim, tasarım, ritim, drama, el sanatları, seramik, keman, mozaik, bağlama, gitar, piyano, ebru, kalimba ve yöresel halk oyunları olmak üzere 18 branşta eğitimlerin verildiği atölyelerde öğrenciler, branş eğitimlerine göre bireysel ya da grup galinde her gün ders alıyor.

Merkezdeki atölyelerde aldıkları eğitim sayesinde her yıl öğrenciler, üstün başarı göstererek okulların ve üniversitelerin güzel sanatlar bölümünü kazanıyorlar. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Birim Koordinatörü Zeliha Ağtaş, öğrencilerin merkezde özel olarak hazırlanan atölyelerde alanlarında profesyonel olan eğitmenlerin sayesinde kendilerini geliştirerek geleceğin sanatçıları olma yolunda ilerlediğini söyledi.

"7-16 yaş aralığındaki çocuklarımızı merkezimize bekliyoruz"

Çocuk Sanat Merkezi 2011 yılından beri hizmet verdiğini hatırlatan Ağtaş, "Bu binada 2016 yılından beri hizmet vermekteyiz. Kültürel ve sanatsal anlamda 18 branşımız var. 8 tanesi müzik branşı ve 10 tanesi de sanat branşıdır. Çocuklarımızla çok güzel vakitler geçirmekteyiz. Çocuklarımız kendilerini kültürel ve sanatsal anlamda nerede özgür ifade edebiliyorlarsa orada kendilerini geliştirmeye aday olarak kurslara alınmaktadır. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfedip yeteneklerine göre sevdikleri ve eğitim aldıkları atölyelerde geleceğin sanatçıları olarak yetiştiriyoruz. Çocuklarımızı okulların ve üniversitelerin güzel sanatlar bölümlerine hazırlıyoruz. çocuklarımız sosyal anlamda çok güzel mesafe kat ediyorlar" dedi.

Çocuk Sanat Merkezi'nde bulunan müzik atölyelerinde keman, bağlama, gitar ve piyano olmak üzere 8 ayrı dalda eğitimler verdiklerini, yaz kurslarına yoğun ilgi olduğunu belirten müzik öğretmeni Mehmet Ali Yetim de müziğe ilgisi olan tüm yetenekli çocukları Çocuk Sanat Merkezine beklediklerini söyledi.

"Merkezde çok güzel vakit geçiriyorum"

5 aydır Çocuk Sanat Merkezi'ndeki keman kursunda eğitim aldığını belirten Esila Taşdemir, "Kemana ilgim olduğu için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak verdiği kursları değerlendirmek istedim. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e ve hocama çok teşekkür ediyorum. Merkezde çok güzel vakit geçiriyorum. Yaz tatilini çok iyi değerlendiriyorum. Keman kursuna ilgisi olan herkese Çocuk Sanat Merkezi'ni tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

"Hayalime ulaştım"

Çocuk Sanat Merkezi'nde müzikle tanıştığını ve aldığı eğitimler sonucu sanatın büyüsüne kapıldığını belirten Muhammed Deliosman da merkezdeki eğitimleri sayesinde Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünü kazandığını anlattı.

Hedefine ulaştığı için mutlu olduğunu belirten Deliosman, "Merkezde ilk önce hobi olarak gitar kursuna başladım. Sonradan kuzenim Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümündeydi. Benimde güzel sanatlar serüvenim başladı. Daha sonra müzik öğretmenimiz Mehmet Ali hoca ile tanıştım, hocamız ile 5 ay boyunca güzel sanatlar serüvenimiz sürdü ve 5 ayın sonunda güzel sanatlar yetenek sınavını kazandım. Merkezdeki hocalar bayağı iyi ve 5 ay boyunca benimle çok iyi ilgilendiler. Müziğe ilgisi olan bütün çocuklara bu merkezi tavsiye ederim. Bize böyle bir imkan verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e çok teşekkür ederim" dedi.

Merkezdeki bağlama atölyesinde eğitim alan Mustafa Balcı, "Uzun süredir bağlama eğitimi alıyorum. Arkadaşlarıma da bu merkezi öneririm. Bu merkezde çok güzel zaman geçiriyorum. Kendimi de bayağı geliştirdim. Bana bağlama çalmayı öğrettikleri için hocalarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Çocuk, Sanat, Kültür, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sanat merkezine dönüştürülen eski adliyede geleceğin sanatçıları yetişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:39 Van’da DEM Parti’nin önü karıştı Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var Van'da DEM Parti'nin önü karıştı! Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var
20:23 Orta Doğu’da savaş çanları Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu Orta Doğu'da savaş çanları! Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu
19:47 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş
19:32 Anket sonuçları belli oldu İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları
18:09 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
20:20 Cinayetle biten Atatürk’e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı Cinayetle biten Atatürk'e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı
18:26 CHP’li Tan’a AK Partili Çelik’ten sert tepki: Mavi Vatan’ın omurgasına saldırılan bir konuşma CHP'li Tan'a AK Partili Çelik'ten sert tepki: Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşma
17:07 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
16:33 Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor
16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
16:19 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 22:56:17. #1.13#
SON DAKİKA: Sanat merkezine dönüştürülen eski adliyede geleceğin sanatçıları yetişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement