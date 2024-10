Sarıkamış\'ta Kış Uykusuna Yatmayan Boz Ayılar Kamerada

Genel

Sarıkamış'ta kış uykusuna yatmayan ayılar kamerada

KARS - Sarıkamış'ta kış uykusuna yatmayan boz ayılar, ilçe merkezinde karınlarını doyururken cep telefonuyla kaydedildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boz ayılar kış uykusuna yatmadı. Kar yağışı ve soğuğun etkili olduğu ilçede kış uykusuna yatmayan boz ayılar TOKİ Lojmanları geldi.

Burada belediye ait çöp konteynırlarını devirerek yiyecek arayan boz ayılar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla an be an kaydedildi.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, 2 boz ayının çöp konteynırında yiyecek araması yer alıyor. Sarıkamış'ta günü birlik ilçe merkezinde görülen ayılara ise vatandaşlar, 'sıradan bir gün' diyerek gülüp geçiyor.