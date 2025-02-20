Sarıyer'de Kartpostallık Kar Manzarası - Son Dakika
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Sarıyer'de Kartpostallık Kar Manzarası

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Sarıyer bölgesinde etkisini sürdüren kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar karın tadını çıkarırken, bazıları yolda kaldı ve toplu taşıma seferlerinde aksaklıklar yaşandı. Sarıyer Belediyesi'nin tuzlama eksikliği nedeniyle tepkiler yükseldi.

20.02.2025 14:31  Güncelleme: 14:40
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Sarıyer'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

Sarıyer'de kartpostallık kar manzarası

İSTANBUL - Sarıyer'de dün aralıklarla etkisini gösteren ve sabah saatlerinden itibaren devam eden kar yağışının ardından bölge beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

Sarıyer'in yüksek kesimlerinden Demirciköy'de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Dün aralıklarla etkisini gösteren ve sabah saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı, bölgede kartpostallık manzaralar oluşturdu. Karın keyfini çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazı sürücüler ise yolda kaldı. Kar yağışı nedeniyle toplu taşıma seferlerinde de aksamalar yaşandı. Sarıyer Belediyesi'nin çalışmadığı iddia eden bazı vatandaşlar yolların tuzlanmamasına ise tepki gösterdi.

"Kar sanki sadece buraya yağıyor"

Kar yaptığı için mutlu olduğunu söyleyen Taha Altunbaş, "Demirciköy'de oturuyoruz. Kar sanki sadece buraya yağıyor. Çok felaket bir kar var. Kar yağdığı için mutlu olduk açıkçası uzun zamandır yağmıyordu. Bağcılara gideceğim. Kış lastiğimizi taktık gideceğiz inşallah. Hava çok soğuk ama biz bundan memnunuz. Tedbirlerimizi aldık" dedi.

"Otobüsler çıkamadı, yolda kaldı"

Sarıyer'den Demirciköy'e yürüyerek geldiklerini söyleyen Şükrü Kuralı, "Dün karın çilesini çektik. Sarıyer'den eşimi almaya gittim Demirciköy'e yürüdük. Otobüsler çıkamadı, yolda kaldı. Dinlene dinlene 1 saatte geldik. Arabayı içeride bıraktık" diye konuştu.

"Karın yağmasını dört gözle bekliyorduk"

Haluk Yüce ve Selma Yüce, "Hava soğuk. Kar yağdığı için memnunuz. Dört gözle bekliyorduk. Çok güzel. Her yer bembeyaz. Gezmeye çıktık" ifadelerini kullandı.

"Karda esir kaldım"

Anna Beryastovaya ise, "4. Levent'te oturuyorum ama dün burada uyudum çünkü karda kaldım. Çünkü geri dönme şansım yoktu. Çok trafik vardı ve otobüsler yoktu. 2 saat bekledim ama gitmek için hiç şans yoktu. Şimdi ise otobüs sonra metroyla gideceğim" dedi.

"Kardan memnunum fakat belediye dün çalışmadı"

Sarıyer Belediyesi yollara tuz dökmediği için arabaların yolda kaldığını söyleyen Emine Hülya Kılıç, "Çok kar var, ara sokaklara tuz daha yeni döktüler. Arabalarımızı kullanamıyoruz. Alışveriş yapmaya ve karın tadını çıkarmaya çıktık. Böyle bir karı 1987 yıllarında görmüştüm. Karın yağması güzel çünkü mikroplar kırılıyor. Çocuklar özellikler çok seviniyor. Kardan memnunum fakat belediye dün çalışmadı. Tuz dökmedikleri için arabalar yolda kaldı" diye konuştu.

"5 dakikalık yolu 2 saatte gittik"

Demirciköy'e daha çok kar yağdığını söyleyen Ekrem Bay, "Bu bölgenin yüksekliği fazla olduğu için kar daha çok yağıyor. Sarıyer merkezde bu kadar kar yok. Ama dün, kar yağışı okul kapanma saatine denk geldiği için trafik yoğunluğu oldu. Kara da ihtiyaç var iyi oldu yağması. Dün Demirciköy'den Sarıyer'e aracımızla indik. 5 dakikalık yolu 2 saatte gittik" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilere Allah kolaylık versin"

Karın zorluğunu yaşamadığını söyleyen Ümit Özgür, "Kar yağdığında evde olduğumuz sürede bir sıkıntı yaşamıyoruz ama öğrencilere Allah kolaylık versin. Neyse ki okullar kapandı. Ben karın zorluğunu yaşamadım çünkü evden çıkmadım. Ama Sarıyer'den Demirciköy'e gelen istikamette zincirsiz ya da kar lastiksiz arabalar olduğu için yol tıkanmış" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sarıyer'de Kartpostallık Kar Manzarası - Son Dakika

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