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Sarıyer'de silahlı saldırının düzenlendiği kiliseye Türk bayrağı asıldı - Son Dakika
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Sarıyer'de silahlı saldırının düzenlendiği kiliseye Türk bayrağı asıldı

Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde dün gerçekleşen silahlı saldırı sonrası kilisenin girişine Türk bayrağı asıldı. Saldırıda hayatını kaybeden kişinin ardından Türk bayrağıyla birlikte milli birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Sarıyer\'de silahlı saldırının düzenlendiği kiliseye Türk bayrağı asıldı
30.01.2024 - 00:12,
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Sarıyer'de silahlı saldırının düzenlendiği kiliseye Türk bayrağı asıldı

İSTANBUL - Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde dün Pazar ayini sırasında yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası kilisenin girişine Türk bayrağı asıldı.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde dün saat 11.40 sıralarında Pazar ayini esnasında 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleşmiş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası kilisenin giriş kapısında dev Türk bayrağı asıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Sarıyer'de silahlı saldırının düzenlendiği kiliseye Türk bayrağı asıldı - Son Dakika


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