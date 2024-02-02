Sarıyer Mezarlığı\'nda İBB\'nin ağaç budama çalışmaları yarım kaldı, mezarlar zarar gördü

Sarıyer'de İBB'nin ağaç budama çalışmaları yarım kaldı, mezarlar zarar gördü
Mahalleli ağaç budama çalışmalarının yarım bırakıldığını ve zarar gören mezar taşlarının onarılmadığını iddia etti
İSTANBUL - Sarıyer Mezarlığı'nda İBB tarafından gerçekleştirilen ağaç budama çalışmaları sırasında mezarlar zarar gördü. Yarım kalan budama işleminin tamamlanmasını gerektiğini söyleyen vatandaşlar, yakınlarının zarar gören mezar taşlarının da onarılmasını istedi.
İddiaya göre, Sarıyer Merkez Mahallesi Orta Çeşme Sokak'taki Sarıyer Mezarlığı'nda son olarak Kasım ayında ağaçlar budandı. Sokağın yoğunluğu yüzünden yarım kalan budama işleminde pek çok mezar ve mezar taşı zarar gördü. Yakınlarının mezarlarını kırık dökük olduğunu gören vatandaşlar, yetkililere bilgi verdi. Ancak hala bir çözüm üretilmedi. Budama işleminin aylardır bitirilmediğini söyleyen vatandaşlar, şikayetlerini yetkililere bildirdiklerini fakat hala sonuç beklediklerini ifade etti.
Sarıyer Merkez Mahallesi Muhtarı Sinan Yüksel, İBB'nin budama ve mezar taşlarının yeniden yapımı işlemlerini normalde düzenli olarak yaptığını fakat bu sefer aylarca beklediklerini, "Sarıyer Mezarlığı'ndaki ağaçların kesilmesini, budanmasını bekliyoruz. Burası konum itibariyle de çok merkezi bir nokta, hem okul yolu hem de semt pazarımızın kurulduğu yer. Mezarlığın içinde de onlarca çürük ağaç da var, korkuyoruz, tedirginiz. Daha önce belediye ekipleri geldi fakat budama işlemi tam olarak bitmediği için mezar taşlarını yapamadılar. Bu işlemin yapılması için de budama işleminin tam olarak bitirilmesi gerekiyor. Mezarlarının taşları kırılan vatandaşlarımız da bu durumdan muzdarip ve mağdur. Biz de vefat eden vatandaşlarımızın mezar taşlarını bu şekilde görmekten manevi olarak rahatsızlık duyuyoruz. Mağduruz ve insanlara mahcup oluyoruz. bir an önce Büyükşehir Belediyesi'nden bu işlemlerin bitmesini istiyoruz" sözleriyle anlattı.
Mezar taşı zarar gören Aksu ailesinden Hasan Aksu, "İBB tarafından ağaçlar kesilirken mezarlarımız zarar görmüş. Uzun zamandır ağaçların budanmasını ve mezarlarımızın yapılmasını bekliyoruz. Şu ana kadar yetkililerden bir haber alamadık, mağdur durumdayız. Mezarlarımızın taşları kırık ve her tarafa yayılmış durumda. 3-4 aydır bekliyoruz. Bir an önce ağaçların budanıp bu durumun düzeltilmesini istiyoruz" diye konuştu.
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