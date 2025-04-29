Şehit Astsubay Toparlak memleketine uğurlandı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de silah arkadaşı tarafından eğitim sırasında yanlışlıkla vurularak şehit olan astsubay, düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Mahid Toparlak'ın iddiaya göre kuru tetik eğitimi yaparken silahı yanlışlıkla ateş aldı. Çıkan mermi Toparlak'ın elini sıyırdıktan sonra yanında bulunan silah arkadaşı İstikam Kıdemli Astsubay Başçavuş Hüseyin Uzun'un karın kısmına isabet etti. Meydana gelen olayda 2 astsubay da yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı astsubaylar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, karnından vurulan İstikam Kıdemli Astsubay Başçavuş Hüseyin Uzun, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Memleketine uğurlandı

Şehit Kıdemli Astsubay Başçavuş Hüseyin Uzun için görev yaptığı Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Törene Nevşehir Valisi Ali Fidan, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, şehidin yakınları, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Uzun'un naaşı törenin ardından toprağa verilmek üzere gözyaşlarıyla memleketi Gaziantep'e uğurlandı.