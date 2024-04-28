Şehit Komiser Gökhan Özer son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Komiser Gökhan Özer son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman'da görev arkadaşı tarafından silahla şehit edilen Polis Merkezi Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Gökhan Özer, Pendik'te toprağa verildi. Şehidin cenaze törenine ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Şehit Gökhan Özer'in naaşı Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda defnedildi.

28.04.2024 18:49  Güncelleme: 18:54
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Şehit Komiser Gökhan Özer son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Adıyaman'da görev arkadaşı tarafından silahla şehit edilen Polis Merkezi Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Gökhan Özer Pendik'te toprağa verildi.

Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru Süleyman Uğur Şahin, dün akşam saat 20.15 sıralarında kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Gökhan Özer'i yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Kamuran Üçgülve Gökhan Özer(34), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Evli olan şehit Gökhan Özer'in cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde kılındı. Cenaze törenine, şehidin ailesi, akrabaları ve yakınları ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve çok sayıda seveni katıldı. Şehidin acılı annesi Salise Özer, babası Ahmet Özer, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gökhan Özer, Adıyaman, Pendik, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Şehit Komiser Gökhan Özer son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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