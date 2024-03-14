Şehit polis memuru Duran son yolculuğuna uğurlandı
KAYSERİ - Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan Polis Memuru İlker Duran; memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli olan Kayserili Polis Memuru İlker Duran, Şırnak - Nusaybin yolunda seyir halindeyken İdil ilçesinde görevli oldukları aracın trafik kazası yapması sonucunda şehit oldu. Şehit İlker Duran'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye getirildi. Şehit polis Duran, Develi Merkez Cami'de ikindi namazına müteakip düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekilleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, STK temsilcileri, şehit Duran'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Duran'ın ailesi Türk Bayrağı'na sarılı tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve protokol üyeleri aileye taziyelerde bulundu.
İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit İlker Duran'ın naaşı Develi Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
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