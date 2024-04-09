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Şehitlik ve mezarlıklarda bayram ziyaretleri

KONYA - Konya'da Ramazan Bayramı öncesi Konya Şehitliğinde ve mezarlıklarda yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı öncesinde şehit aileleri ve yakınları vefat eden vatandaşlar Konya Şehitliğinde ve şehirdeki mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu. Konya Şehitliğinde bir çok şehit yakını mezarların başında dua etti, kabirlerine çiçek dikti ve kabirleri temizledi. Şehitlikte bayram öncesi ziyaretine gelen aileler, bayramlarının bu şekilde buruk geçtiğini ifade ederek, şehitlerin mekanın cennet olmasını diledi.

Musalla Mezarlığına gelen vatandaşlar ise hayatını kaybetmiş yakınlarının mezarının ziyaret etti, mezarlarının başında dua etti.