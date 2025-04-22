Sincan Belediyesi, 6. Kreşini Hizmete Sunduk - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Sincan Belediyesi, 6. Kreşini Hizmete Sunduk

Geniş Video İzle

Sincan Belediyesi, yapımı tamamlanan 6. kreş olan Lavanta Kreşi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Başkan Murat Ercan, kreşlerin önemine vurgu yaparak, çalışan annelere yönelik desteklerin artırılacağını belirtti.

22.04.2025 15:19  Güncelleme: 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan Belediyesi, yapımı tamamlanan 6'ncı kreşi hizmete sundu

ANKARA - Sincan Belediyesi, yapımı tamamlanan ve hizmet aşamasına gelen 5 kreşin ardından 6'ncı kreşin de açılışını yaptı.

Geçtiğimiz yıllarda 5 kreşi hizmete sunan Sincan Belediyesi, ilçede yapımı tamamlanmış olan 6'ncı kreş olan Lavanta Kreşi düzenlenen törenle hizmete sundu. Törene Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, protokol üyeleri, çok sayıda aile ve çocukları katılım sağladı. Tören açılış konuşmasının ardından miniklerin gösterisi ile başladı.

Törende yaptığı konuşmada Aile Yılı'na dikkati çeken Ercan, "Biz geleneksel belediyecilik anlayışıyla hiçbir zaman yetinmedik. Başından itibaren hamdolsun Sincanımızı kütüphaneler şehrine dönüştürdük. Gençlik merkezleri, yüzme havuzlarıyla, Eko Çiftlikle, yenilenebilir enerji kaynakları çalışmalarıyla vizyon açan; sanatta, kültürde, sporda çocukların gençlerin iyi yetişmesi noktasında hep hassas olan bir anlayışla hareket ettik. Bu yıl Aile Yılı; dolayısıyla ailenin korunması ve neslin çoğalması noktasındaki hassasiyetin altını çizmek lazım. Çalışan annelerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri kreşlerin önemi de arttı. Kendileri işteyken çocuklarının da güvende belediyenin kreşinde olduğunu bilmek onlar için huzur verici bir durum. Bu anlayışla 6. Kreşimizi açıyoruz. 2 tane daha bitmek üzere, önümüzdeki günlerde onları da açarak kreş sayımızı 8'e çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Kurdele kesiminin ardından Başkan Ercan, protokol ve vatandaşlar ile kreşi gezdi. Yeni kreşin açılışıyla birlikte ilçede okul öncesi eğitim imkanları daha da genişlerken, çalışan anneler için de kolaylık sağlanması hedeflendi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Sincan Belediyesi, Yerel Haberler, Murat Ercan, Eğitim, Genel, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Genel Sincan Belediyesi, 6. Kreşini Hizmete Sunduk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
’’Özel hastanelerde planlı sezaryen yasaklandı’’ iddiasına İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama ''Özel hastanelerde planlı sezaryen yasaklandı'' iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
CHP seçim aracı kent merkezinde alevlere teslim oldu CHP seçim aracı kent merkezinde alevlere teslim oldu
Putin’den ateşkese yeşil ışık: Geleceğe doğru bakmaya hazırız Putin'den ateşkese yeşil ışık: Geleceğe doğru bakmaya hazırız
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
İmralı heyetinden Bakan Tunç’a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti

14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:47 Bahçeli’den “Savaş ilan ederim“ diyen Özel’e rest: Biz buradayız Bahçeli'den "Savaş ilan ederim" diyen Özel'e rest: Biz buradayız
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
12:44 Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor İşte öngörülen rakamlar Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar
12:24 Papa Franciscus’un cenaze töreni 26 Nisan’da yapılacak Papa Franciscus'un cenaze töreni 26 Nisan'da yapılacak
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
21:09 Skandal video sonrası Mükremin Gezgin’e suç duyurusu Skandal video sonrası Mükremin Gezgin'e suç duyurusu
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
20:32 Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem
19:59 Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
19:59 ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 15:47:00. #7.13#
SON DAKİKA: Sincan Belediyesi, 6. Kreşini Hizmete Sunduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement