Sincan Belediyesi, 6. Kreşini Hizmete Sunduk

Sincan Belediyesi, yapımı tamamlanan 6'ncı kreşi hizmete sundu

ANKARA - Sincan Belediyesi, yapımı tamamlanan ve hizmet aşamasına gelen 5 kreşin ardından 6'ncı kreşin de açılışını yaptı.

Geçtiğimiz yıllarda 5 kreşi hizmete sunan Sincan Belediyesi, ilçede yapımı tamamlanmış olan 6'ncı kreş olan Lavanta Kreşi düzenlenen törenle hizmete sundu. Törene Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, protokol üyeleri, çok sayıda aile ve çocukları katılım sağladı. Tören açılış konuşmasının ardından miniklerin gösterisi ile başladı.

Törende yaptığı konuşmada Aile Yılı'na dikkati çeken Ercan, "Biz geleneksel belediyecilik anlayışıyla hiçbir zaman yetinmedik. Başından itibaren hamdolsun Sincanımızı kütüphaneler şehrine dönüştürdük. Gençlik merkezleri, yüzme havuzlarıyla, Eko Çiftlikle, yenilenebilir enerji kaynakları çalışmalarıyla vizyon açan; sanatta, kültürde, sporda çocukların gençlerin iyi yetişmesi noktasında hep hassas olan bir anlayışla hareket ettik. Bu yıl Aile Yılı; dolayısıyla ailenin korunması ve neslin çoğalması noktasındaki hassasiyetin altını çizmek lazım. Çalışan annelerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri kreşlerin önemi de arttı. Kendileri işteyken çocuklarının da güvende belediyenin kreşinde olduğunu bilmek onlar için huzur verici bir durum. Bu anlayışla 6. Kreşimizi açıyoruz. 2 tane daha bitmek üzere, önümüzdeki günlerde onları da açarak kreş sayımızı 8'e çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Kurdele kesiminin ardından Başkan Ercan, protokol ve vatandaşlar ile kreşi gezdi. Yeni kreşin açılışıyla birlikte ilçede okul öncesi eğitim imkanları daha da genişlerken, çalışan anneler için de kolaylık sağlanması hedeflendi.