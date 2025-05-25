Şişli'de 25.05.2025 Tarihli Nikah Yoğunluğu

Şişli'de nikah salonlarında 25.05.2025 yoğunluğu

İSTANBUL - Şişli'de, 25.05.2025 tarihinde evlenmek isteyen 21 çift, aylar öncesinden Şişli Belediyesi'ne başvuruda bulundu. Çiftlerin, 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Şişli'de evlilik tarihlerini özel kılmak isteyen çiftler, 25.05.2025 tarihini tercih etti. Şişli Belediyesi Nikah Salonu'nda normal şartlarda günlük ortalama 7 nikah kıyılırken bugün bu sayı 21'e çıktı. Sabahın erken saatlerinden itibaren salonda yoğunluk oluşturan çiftler, "Evet" yanıtının ardından nikahlarının kıyılmasıyla evliliğe ilk adımlarını attı. Tören sonrası hatıra fotoğrafları çektirildi. Nikah memurları ve belediye personelinin yoğunluğu sürüyor. Çiftleri bu özel günlerinde yakınları da yalnız bırakmazken, yüksek katılımla alan doldu taştı.

"Biz bu tarihi özellikle seçtik"

25.05.2025 tarihi özellikle seçtiklerini söyleyen gelin Gizem Aktaş, "Biz bu tarihi özellikle seçtik. Zaten önümüzde 2 tarih vardı. Bunlardan diğeri de 05.05.2025 idi. Biz bugün için bulabildik. Özellikle seçtik tabii ki" dedi.

Damat Hüseyin Ersel Kaymak ise, "Evliliği herkese tavsiye ederiz. Geri kalan bekarların başına inşallah. Huzurlu mutlu bir hayat diliyoruz" diye konuştu.