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Sivas'ta tabelalara ve kalplere kazındı: 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' - Son Dakika
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Sivas'ta tabelalara ve kalplere kazındı: 'Şehitler ölmez vatan bölünmez'

Sivas Belediyesi şehrin muhtelif noktalarındaki led tabelalara 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yazılı görseller yansıttı. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 9 askerimizin şehit olması tüm yurdu yasa boğdu. Sivas Belediye şehrin muhtelif noktalarındaki led tabelalara 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yazılı görseller yansıttı. Sivaslılar uygulamasından dolayı Sivas Belediyesine teşekkür ederek teröre lanet okudu.

Sivas\'ta tabelalara ve kalplere kazındı: \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\'
13.01.2024 - 19:26,
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Sivas'ta tabelalara ve kalplere kazındı: "Şehitler ölmez vatan bölünmez"

Sivas Belediyesi şehrin muhtelif noktalarındaki led tabelalara "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı görseller yansıttı

SİVAS - Sivas Belediyesi şehrin muhtelif noktalarındaki led tabelalara "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı görseller yansıttı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 9 askerimizin şehit olması tüm yurdu yasa boğdu. Sivas Belediye şehrin muhtelif noktalarındaki led tabelalara "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı görseller yansıttı. Sivaslılar uygulamasından dolayı Sivas Belediyesine teşekkür ederek teröre lanet okudu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivas'ta tabelalara ve kalplere kazındı: 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' - Son Dakika
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