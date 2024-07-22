SMS ile işten çıkarılan belediye işçileri: 'Davalarımızı kazanıyoruz' - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

SMS ile işten çıkarılan belediye işçileri: 'Davalarımızı kazanıyoruz'

Van'daki belediyelerden çıkarılan işçilerin eylemi 82 gündür devam ediyor. İşten çıkarılan işçiler, davalarını kazanmaya başladıklarını belirtti.

22.07.2024 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SMS ile işten çıkarılan belediye işçileri: "Davalarımızı kazanıyoruz"

VAN - Van'daki belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçinin DEM Partili İpekyolu Belediyesi önündeki eylemi 82 gündür devam ediyor.

DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan 1 gün sonra gönderilen bir SMS ile çok sayıda işçinin iş akdine son vermişti. İşten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini ise 82 gündür aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta, işten çıkarılan Erkan Yeşilbaş isimli işçi, açtığı davayı kazanmış ve mahkeme tarafından işe iadesine karar verilmişti. Mahkemenin bu kararı ise eylemini sürdüren işçilere umut oldu.

"Bizler davalarımızı kazanıyoruz"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, eylemlerini genişleterek devam edeceklerini belirtti. Haksız yere işten çıkarılan işçilerin ekmek mücadelesi verdiğini ifade eden Akdeniz, "Burada işten çıkarılan arkadaşlarımız arasında hastaları olan var, çocukları hasta olanlar, il dışından tedavi görenler var. Evine ekmek götüremeyen insanlar sizlerden gelecek bir haberi bekliyor. Dava sürecimiz devam ediyor. Emsal davamız oldu, bizler davalarımızı kazanıyoruz. Önümüzdeki ay itibariyle davalarımız devam edecektir. Bu eylemlerimiz bu şekilde devam edecektir" dedi.

Milletvekillerin kendilerine destek olması çağrısında bulunan Akdeniz, direnişlerinin ilk günkü gibi devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İHA

Van, SMS, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel SMS ile işten çıkarılan belediye işçileri: 'Davalarımızı kazanıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:25 Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede “ötanazi“ kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede "ötanazi" kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı
22:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova’da mı görüşecek Diplomatik kaynaklardan açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova'da mı görüşecek? Diplomatik kaynaklardan açıklama var
20:51 Çanakkale’deki deprem sonrası Naci Görür Marmara’ya dikkati çekti: En yakın orada olacak Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür Marmara'ya dikkati çekti: En yakın orada olacak
19:48 Çektikleri “Halay“ yanlarına kalmadı Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı Çektikleri "Halay" yanlarına kalmadı! Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı
21:21 Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret Emniyet harekete geçti Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti
20:46 Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi Yoldan geçen polis müdahale etti Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti
17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 00:12:40. #1.13#
SON DAKİKA: SMS ile işten çıkarılan belediye işçileri: 'Davalarımızı kazanıyoruz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement