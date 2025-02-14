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SNX Türkiye FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Erciyes'te tanıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Yarışmaların bu sene milyarın üzerine ulaşacağına inanıyorum"

Vali Gökmen Çiçek: "Yarışmalar şehrimiz için önemli"

KAYSERİ - 15-16 Mart tarihlerinde Erciyes Dağı'nda gerçekleşecek olan SNX Türkiye FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Yarışmaların bu sene milyarın üzerine paylaşıma ulaşacağına inanıyorum" dedi.

Erciyes Kayak Merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke, protokol üyeleri ve basın mensupları katıldı. Katılımcılara izletilen tanıtım videolarının ardından açılış konuşması yapan Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke, "Türkiye Motosiklet Federasyonu 15 yıldır "Spor Turizmin Geleceğidir" sloganıyla ülkemizin dört bir yanında farklı organizasyonlar yaparak, hem ülkemize hem de organizasyon yaptığımız şehirlere ve ilçelere katma değer sağlamaya, önce ekonomik katkı yapmaya daha sonra tanıtımda hem ulusal bazda hem de uluslararası arenada farklılık oluşturmayı misyon olarak seçtik. Bu yıl ülkemizin tanıtımında bence artık en önemli argüman spor turizmi. Dünyanın dört bir tarafında eğer şehrinizi ve ülkenizi tanıtmak istiyorsanız özellikle 2025 yılında ülkemizin bence Erciyes gibi amiral gemisi spor ve spor organizasyonlarıdır. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarla ülkemizi 2025 yılında turizm gelirlerinde büyük bir pay almaya namzet olarak görüyorum. Erciyes, amiral gemidir. Bugün çok özel bir gün. Bu özel günde Erciyes'i benden daha fazla bilenler çok daha farklı konuşacaklar. Bu özel günde Erciyes bir aşk, bugün de bütün aşıklar Erciyes'te" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Şehirler bazı özellikleri ile anılır. Kayseri denilince de adeta özdeşleşmiş olan Erciyes onun bir parçasıdır. Bizim sevgimiz, sevdamız şehrimize ve tabi ki Erciyes'imize. O açıdan Erciyes bizim sevgilimiz. Erciyes bizim gerçekten en yakışıklı dağ olarak dünyada kendisinden söz ettiren, Allah'ın bize bir lütfu. İnsanoğlu kar yağmadığı zaman panik içerisinde. Geçen seneki organizasyonda baktım kamyon kamyon kar taşınıyordu. Sıkıntı olmasın, açık bir yer kalmasın mantığı içerisinde. Bu sene 1 ay önce kar yağdı. O açıdan az önce rakamları sordum. Şu an itibariyle 2 milyondan fazla ziyaretçiyi geçtik. Otellerimizin doluluk oranı yüzde 100. Burası güvenli bir merkez. Laf ile uluslararası standartlarda kayak merkeziyiz demekle olmuyor. Akredite kuruluşlar tarafından taçlandırılması ve sertifikalandırılması bizim için önemli ve anlamlıydı. Güvenli bir kayak merkezindeyiz. Güneş hep denizle buluşacak değil ya, dışarıya baktığınız zaman pırıl pırıl güneş kar ile de buluşabiliyormuş. Erciyes bunun en güzel örneklerinden biri. Kayak merkezimizde profesyonelce 2.'si yapılıyor Kar Motosiklet Yarışları'nın. Yarışların çeşitliliğini sizler de takip ediyorsunuz. O açıdan profesyonelce ama 2. kez yapılan yarışmanın geçen senekinden daha profesyonelce ve verimli olacağına inanıyorum. Çünkü ilk olmasına rağmen geçen sene bu kadar ses getirmiş, 850 milyon insana şehrimizle ilgili olumlu paylaşım ulaşmış ise bu sene herhalde milyarları geçeceğine ben inanıyorum. İşte bu anlayış içerisinde bizlerin tanıtımına vesile olan gazeteci dostlarımıza, şehrimizin fedakar insanlarına da hem hoş geldiniz diyorum hem de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise, "Aslında daha önce yapılacaktı bu yarışlar ama maalesef 6 Şubat depremlerinden dolayı o sene tabi bizim ülkenin o vahim durumunda burada keyifli bir spor organizasyonu yapmamız mümkün olmaz diye erteledik ve geçen sene çok şükür birincisini çok büyük bir başarı ile yaptık. Tanıtımda görmüş olduğunuz yabancı dildeki videolar yüz milyonlarca kere seyredildi. Her yerde Erciyes'in tanıtımı yapıldı. Zannediyorum 52 ülkeye, dünyanın en önemli ülkelerinde insanların ekranlarında Erciyes, Kayseri, Türkiye yazısı çıktı. Canlı olarak yayınlandı. 1 milyara yakın insana Erciyes görüntüleri naklen ulaştı. Biz de işin bu tarafındayız. O yüzden şu anda bulunduğumuz mekan şehir tarihi ve hepimiz açısından önemli. İnşallah bundan sonra da devamı gelecektir. Çok farklı organizasyonlar yapacağız. Bu güzel faaliyetlerin halkımıza yansıtılmasında hem ulusal hem uluslararası medya camiasına iletilmesindeki katkılardan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Büyükşehir belediyesinin geçen sene himaye ettikleri yarışma ve bu sene de bunun devamının şehrimiz için gerçekten önemli olduğunu değerlendiriyorum. Son zamanlarda da belediyemizin çalışmaları ile ulusal basında hem Erciyes hem de şehrimizin diğer noktaları çokça yer aldı ve ben de gururla izledim. O tanıtımların hepsinde belediyenin hizmetleri değil, daha çok şehir tanıtılıyordu. Bundan dolayı da büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah emeklerimizi boşa çıkarmasın" ifadelerini kullandı.

Tanıtım toplantısı, konuşmaların ardından çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.