Soğukta İçlik Tercihi Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Soğukta İçlik Tercihi Arttı

Geniş Video İzle

Havalar soğudukça termal ve yün içliklere talep artıyor, tercihler gençler ve orta yaşa göre değişiyor.

03.11.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üşümek istemeyenler içlik giymekten vazgeçmiyor

Soğuk havaların gelmesiyle termal ve yün içliğe rağbet arttı

KONYA - Havaların soğumasıyla birlikte soğuktan korunmak için içlik giymeyi tercih eden vatandaşlar, termal ve yün içliklere talebi artırdı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle vatandaşlar soğuktan korunmak için giyecek tercihlerini değiştiriyor. Kimileri üşümemek için kat kat giyinirken, kimileri de çözümü yün, termal ve örgü içliklerde buluyor. Gençlerin termal ürünleri, orta yaş ve sonrası vatandaşların ise yün içlikleri tercih ettiğini söyleyen içlik satıcıları, sağlık açısından pamuk ve yün ürünleri tavsiye ediyor. Kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden birisi olarak görülen içlikler, giyenlerin içini ısıtıyor.

"Kaliteli ürünlerin tercih edilmesi gerekmektedir"

Termal içlikleri gençlerin, yün içlikleri orta yaşın üstündeki vatandaşların tercih ettiğini belirten içlik satışı yapan Veli Bora, "Termal vücut ısısını dışarıya salmadığından dolayı sıcak tutmaktadır. Yün içlik ise ter emme özelliği vardır. Vücut ısısını hem dışarıya salmıyor hem de bronşit, zatürre gibi rahatsızlıklar için yün tercih edilmektedir. Yün içlikleri direkt tenimize giyebiliyoruz. Herhangi bir alerjik rahatsızlık vermemektedir. Termal içlikleri ise daha çok iç çamaşırların üzerine giymeyi tercih etmek gerekir. Yün içliklerde kaliteli ürünlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Üzerindeki tüyden, işlemeden farkına varılabilir. Termal içliklerde elle dokunduğunuzda hissedebilirsiniz. Dokumasından fark edilebilir. Kaliteli içliklerde eksi 20 dereceye kadar olan içlikler mevcuttur. Genel aralığı da eksi 5, eksi 10 arası termal içliklerimiz bulunmaktadır" dedi.

"Termal içlikleri daha çok gençler tercih etmektedir"

Fiyat aralığının ürünün kalitesine göre değiştiğini söyleyen Veli Bora, "Fiyat aralığı termallerde normal kalite olan içlikler 200 lira civarında başlıyor, 1000 liraya kadar termal içlik bulunmaktadır. Yün içliklerimizde 400 ila 750 lira arasında değişmektedir. Bunlara ek olarak Angora tavşan yün ürünleri vardır. Bu da tamamen doğaldır. O da aynı şekilde vücut ısısını dışarıya salmıyor ve dengede tutuyor ama fiyatından dolayı daha az tercih edilmektedir. İkisi de tercih edilebilir. Termal içlikleri daha çok gençler tercih etmektedir. Yün içlikleri de ter emmesini ve daha sağlıklı olmasını istiyorsak yünleri tercih edebiliriz" diye konuştu.

Vatandaşlar ise genellikle tercihlerinin termalden yana olduğunu belirtirken, daha yaşlı jenerasyonun ve çocukların yün tercih ettiğini söylediler.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Ekonomi, Termal, Sağlık, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Soğukta İçlik Tercihi Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:46 Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin’i 200 lira için öldürmüş Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş
01:47 Kız kardeşine sarkıntılık yapan şahsı kurşun yağmuruna tuttu Kız kardeşine sarkıntılık yapan şahsı kurşun yağmuruna tuttu
00:47 FETÖ üyesi eski komiser evindeki gizli bölmede kıskıvrak yakalandı FETÖ üyesi eski komiser evindeki gizli bölmede kıskıvrak yakalandı
00:46 Trabzon Valiliği: Kore Gazisi Pirağa Uzun’un törene davet edilmediği iddiası doğru değildir Trabzon Valiliği: Kore Gazisi Pirağa Uzun'un törene davet edilmediği iddiası doğru değildir
00:21 İstanbul’un 4 ilçesine yeni kaymakam İstanbul'un 4 ilçesine yeni kaymakam
11:01 Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’dava’’ yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
09:38 Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı Az borcu olan daha az faiz ödeyecek Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı! Az borcu olan daha az faiz ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 10:10:31. #1.12#
SON DAKİKA: Soğukta İçlik Tercihi Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.