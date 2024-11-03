Soğukta İçlik Tercihi Arttı

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Üşümek istemeyenler içlik giymekten vazgeçmiyor

Soğuk havaların gelmesiyle termal ve yün içliğe rağbet arttı

KONYA - Havaların soğumasıyla birlikte soğuktan korunmak için içlik giymeyi tercih eden vatandaşlar, termal ve yün içliklere talebi artırdı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle vatandaşlar soğuktan korunmak için giyecek tercihlerini değiştiriyor. Kimileri üşümemek için kat kat giyinirken, kimileri de çözümü yün, termal ve örgü içliklerde buluyor. Gençlerin termal ürünleri, orta yaş ve sonrası vatandaşların ise yün içlikleri tercih ettiğini söyleyen içlik satıcıları, sağlık açısından pamuk ve yün ürünleri tavsiye ediyor. Kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden birisi olarak görülen içlikler, giyenlerin içini ısıtıyor.

"Kaliteli ürünlerin tercih edilmesi gerekmektedir"

Termal içlikleri gençlerin, yün içlikleri orta yaşın üstündeki vatandaşların tercih ettiğini belirten içlik satışı yapan Veli Bora, "Termal vücut ısısını dışarıya salmadığından dolayı sıcak tutmaktadır. Yün içlik ise ter emme özelliği vardır. Vücut ısısını hem dışarıya salmıyor hem de bronşit, zatürre gibi rahatsızlıklar için yün tercih edilmektedir. Yün içlikleri direkt tenimize giyebiliyoruz. Herhangi bir alerjik rahatsızlık vermemektedir. Termal içlikleri ise daha çok iç çamaşırların üzerine giymeyi tercih etmek gerekir. Yün içliklerde kaliteli ürünlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Üzerindeki tüyden, işlemeden farkına varılabilir. Termal içliklerde elle dokunduğunuzda hissedebilirsiniz. Dokumasından fark edilebilir. Kaliteli içliklerde eksi 20 dereceye kadar olan içlikler mevcuttur. Genel aralığı da eksi 5, eksi 10 arası termal içliklerimiz bulunmaktadır" dedi.

"Termal içlikleri daha çok gençler tercih etmektedir"

Fiyat aralığının ürünün kalitesine göre değiştiğini söyleyen Veli Bora, "Fiyat aralığı termallerde normal kalite olan içlikler 200 lira civarında başlıyor, 1000 liraya kadar termal içlik bulunmaktadır. Yün içliklerimizde 400 ila 750 lira arasında değişmektedir. Bunlara ek olarak Angora tavşan yün ürünleri vardır. Bu da tamamen doğaldır. O da aynı şekilde vücut ısısını dışarıya salmıyor ve dengede tutuyor ama fiyatından dolayı daha az tercih edilmektedir. İkisi de tercih edilebilir. Termal içlikleri daha çok gençler tercih etmektedir. Yün içlikleri de ter emmesini ve daha sağlıklı olmasını istiyorsak yünleri tercih edebiliriz" diye konuştu.

Vatandaşlar ise genellikle tercihlerinin termalden yana olduğunu belirtirken, daha yaşlı jenerasyonun ve çocukların yün tercih ettiğini söylediler.