 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sokak sokak gezerek köpeğini arıyor, bulana ödül verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Sokak sokak gezerek köpeğini arıyor, bulana ödül verecek

Elazığ'da kaybolan köpeğini sokak sokak gezerek arayan Mahmut Gecekuşu, köpeğini bulup getirene para ödülü vereceğini belirtti. Gecekuşu'nun rottweiler cinsi köpeği 9 gün önce kayboldu. Gecekuşu, köpeğini bulmak için her gün işten çıkıp sokak sokak arama yapıyor ve afişler bastırarak vatandaşlardan yardım istiyor. Bulana ödül vereceğini söyleyen Gecekuşu, jandarma ve polise de kayıp ihbarında bulundu.

Sokak sokak gezerek köpeğini arıyor, bulana ödül verecek
21.01.2024 - 20:04,
Abone Ol

Sokak sokak gezerek köpeğini arıyor, bulana ödül verecek

ELAZIĞ - Elazığ'da kaybolan köpeğini sokak sokak gezerek arayan Mahmut Gecekuşu, köpeğini bulup getirene para ödülü vereceğini belirtti.

Elazığ'da yaşayan Mahmut Gecekuşu'na 10 ay önce rottweiler cinsi bir köpek hediye edildi. Gecekuşu'nun Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde beslediği 'Vigo' isimli köpeği 9 gün önce bir anda ortadan kayboldu. Sabah kalktığında köpeğini göremeyen Gecekuşu, çevreye baktıktan sonra hemen karakola giderek kayıp ve çalıntı ihbarında bulundu. Kaybolan veya çalındığı iddia edilen köpeğin bulunması için ekipler çalışmalarını sürdürürken, Gecekuşu ise Vigo'nun fotoğraflarını bastırdığı kayıp ilanıyla sokak sokak gezerek aramasını sürdürüyor. Kentin birçok noktasını gezen ve vatandaşlara tek tek köpeğin fotoğraflarını gösteren Gecekuşu, köpeğini bulup getirene ise ödül vereceklerini söyledi.

Her gün işten çıkıp köpeğini aradığını dile getiren Mahmut Gecekuşu, "Jandarma ve polise bildirdim. Şuana kadar bir sonuç çıkmadı. Benim için manevi değeri çok büyük, 20 günlükken bana bir yerden hediye gelmişti. Afişler çıkarttım, sokak sokak arabayla geziyorum. Arkadaşlar da bana yardımcı oluyor. Birçok yere haber saldım. Sosyal medyada paylaştırdım. Bulana ödül de vereceğim" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Elazığ, Vigo, Hayvanlar, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sokak sokak gezerek köpeğini arıyor, bulana ödül verecek - Son Dakika


09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11
Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24
İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı

Son Dakika
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24 İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
05:25 Gaziantep'te Market İşletmecisi Eniştesi Tarafından Öldürüldü
03:42 Zonguldak'ta göçükteki madencilere 11 saat sonra ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:28:05. #1.13#
SON DAKİKA: Sokak sokak gezerek köpeğini arıyor, bulana ödül verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement