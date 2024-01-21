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Sömestrı fırsat bilen kayakçılar Erciyes'i doldurdu - Son Dakika
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Sömestrı fırsat bilen kayakçılar Erciyes'i doldurdu

Erciyes Kayak Merkezi'nde sömestr tatili başladı ve kayak tutkunları Erciyes'e akın etti. Kar kalınlığının 110 santimetreye ulaştığı Erciyes'te pistlerin açılmasıyla birlikte ziyaretçi yoğunluğu arttı. Ankara'dan ve diğer şehirlerden gelen vatandaşlar, Erciyes'in kolay ulaşılabilir olması, geniş pist seçenekleri ve ekonomik fiyatları nedeniyle tercih ettiklerini belirtti. Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte Erciyes, kış turizmi döneminin en yoğun olduğu zamanlardan biri haline geldi.

Sömestrı fırsat bilen kayakçılar Erciyes\'i doldurdu
21.01.2024 - 20:04,  Güncelleme: 20:10
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Sömestrı fırsat bilen kayakçılar Erciyes'i doldurdu

Erciyes'te sömestr yoğunluğu başladı

KAYSERİ - Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sömestr tatili yoğunluğu başladı.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde ziyaretçi yoğunluğu başladı. Kar kalınlığının 110 santimetreye ulaştığı Erciyes'te pistlerin açılmasıyla birlikte kayak tutkunları kaymaya başladı. Okulların sömestr tatiline girmesi ile birlikte de şehir dışından karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar çocukları ile birlikte Erciyes'e akın etti.

Ankara'dan Erciyes'e ailesi ile birlikte gelen Seda Aytaç, "Ankara'dan kalabalık bir grup olarak geldik. Hepimiz çocuklarımızla geldik. Sömestr tatilini değerlendireceğiz burada. Birkaç gün kalıp döneceğiz sonrasında. Erciyes'e 5 yıldır gelmiyordum, 5 yıl sonra geldim ama öncesinde düzenli olarak geliyordum. Burayı tercih etmemizin sebeplerinde de birincisi Ankara'ya ulaşımı çok kolay. Bence pist açısından yelpazesi çok geniş. Burayı seviyoruz, ortamını da seviyoruz. Bir de bildiğimiz alıştığımız pistler. Daha güvenli buluyoruz, konforlu geliyor Erciyes. Herkesi buraya bekleriz pistler güzel, insanlar yardımsever ve diğer kayak merkezlerine göre daha ekonomik. Ski-Pass daha uygun"

Ankara'da tatil acentesi işletmeciliği yapan Taha Osmanbaş ise, "Kışın her hafta Erciyes'e geliyoruz. Yine bir grubumuzla birlikte 2 otobüs olarak bu haftada Erciyes'i tercih ettik. Erciyes'i tercih etmemizin en büyük sebeplerinden birisi pist uzunlukları ve pistlerin birbirine bağlantı yapısı. Geçen senelerde 34 olan pist sayısı bu sene yaklaşık 43'e çıktı diye biliyorum. Bununla birlikte imkanlar, fiyat, ski-pass ücretleri gayet makul olduğu için diğer pistlere nazaran biz Erciyes'i daha yoğun olarak tercih ediyoruz. Sömestr başladı ki zaten bizim en yoğun olduğumuz kış turizmi dönemine de girmiş bulunmaktayız. Sömestrda okullar kapandığı için ailelerin kış tatili de Erciyes'ten yana oluyor ve sömestrda Ankara'da yapılabilecek çok ekstra bir şey olmadığı için genelde de bu tarafa getiriyoruz. Buraya yaklaşık 6 yıldır geliyorum ve Erciyes bizim hizmet anlamında en memnun kaldığımız işletme diyebilirim. Çünkü söylediğim gibi ekipman kalitesi, bununla birlikte fiyat-performans, ulaşım var. Dağa çıkmak bile diğer dağlara nazaran çok çok rahat sağlanıyor. Şahsi araç ya da otobüs kullanarak 2 türlü de yolları özel bir jelleri var sanırsam buzlanma vesaire olmadan rahatlıkla açabiliyorlar. O yüzden Erciyes'teyiz biz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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