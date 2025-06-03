Su Kuyusuna Düşen 91 Yaşındaki Adam İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Su kuyusuna düşen 91 yaşındaki adamı itfaiye kurtardı
HATAY - Hatay'da 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 91 yaşındaki yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Defne ilçesi Değirmenyolu Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir müstakil evde yaşayan 91 yaşındaki erkek şahıs, bahçede bulunan su kuyusuna düştü. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla 6 metrelik kuyuya inen itfaiye ekipleri uzun süren uğraşlarla yaşlı adamı kurtardı. Yaşlı adam sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaşlı adamın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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