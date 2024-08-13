Sular Altında Kalan Mezarlar Taşınıyor - Son Dakika
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Genel

Sular Altında Kalan Mezarlar Taşınıyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde baraj sularının yükselmesi nedeniyle her yaz sular altında kalan 50 mezarın taşınmasına başlandı. Cenaze sahipleri duygusal anlar yaşadı.

13.08.2024 23:50
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Sular altında kalan mezarlar taşınıyor

Gümüşhane'de baraj sularının yükselmesi nedeniyle her yaz sular altında kalan 50 mezarın taşınmasına başlandı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde baraj sularının yükselmesiyle birlikte her yıl yaz aylarında sular altında kalan 50 mezarlığın taşınmasına başlanırken, cenaze sahipleri yakınlarının 2. kez defnedilmesi nedeniyle duygusal anlar yaşadı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nin mezarlığında 8 yıldır Torul Barajı'nın su seviyesinin artması nedeniyle sular altında kalan 50 mezarlığın taşınmasına başlandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan taşıma kararı ve akabinde gerçekleştirilen ihale ile birlikte mezarların taşınmaya başlamasıyla cenaze sahipleri rahat bir nefes aldı. Yakınlarının mezarlarının sular altında kalması nedeniyle uzun yıllar boyunca üzüntü yaşayan mahalle sakinleri, edilen duaların ardından cenazelerinden geriye kalan kemiklerin çıkarılmasına yardım etti. Mezarlıklardan çıkarılan kemikler tekrar kefenlenerek, mezarlığın üst kısmında bulunan alanlarda kazılan yeni mezarlara nakledildi.

"Aynı cenazeyi ikinci kez defnettim"

Çocuk yaşlarından bu yana mezar defin işleriyle uğraştığını söyleyen Çamlıca Mahallesi sakini Remzi Çavuşoğlu, "Baraj yapımından sonra mezarlıklarımızı su basıyordu, bununla birlikte mezarlarımızı taşımak zorunda kaldık. DSİ bu taşıma işi için ihaleye çıktı ve sonuçlandı ve ben kendim defnettim. Mezarları ikinci kez insanlarımızı buraya dua edecek bir noktaya taşıdık. Ben aynı insanı iki kere defnettim. Oğlum burada yatıyor, dedem burada yatıyor, komşularım, halalarım, dayım burada yatıyor evet onları taşımak o halde görmek üzücü oluyor. Onları buraya ilk gömen de benim şimdi mezarlarını taşıyan da benim" dedi.

"Babaannem sular altındaydı"

Yakınlarının cenazesinden geri kalanları görmenin üzücü olduğunu dile getiren Alaattin Bostan ise "Baraj olduktan sonra mezarlıklarımız aşağıda kalmıştı bahar ve yaz aylarında burayı su basıyordu. Vicdanen rahatsız oluyorduk benim babaannem sular altında kalıyordu. Üzülüyorduk. Bu nedenle de nakil olacağı zamanı bekliyorduk. Bize henüz sıra gelmedi 4-5 mezar sonra sıra gelecek ama tabi ki duygulanacağız ondan geri kalanları gördüğümüz zaman. Arkadaşım gördü etkilendi yanaşamadı bile" diye konuştu.

"Mezarların taşınmasından herkes memnun"

Vatandaşların artık diledikleri gibi gelip yakınlarının mezarı başında dua edebileceklerini belirten Çamlıca Mahallesi Muhtarı Metin Şahinöz, "8 sene boyunca bu mezarlığı su bastı. İnsanlarımız rahatsız oluyordu. Bu mezarlıklar buradan çıksın diye DSİ ile birlikte çalışma yaptık. Şu anda mevcut mezarlıkları yukarıdaki mezarlığa taşıyoruz. Herkes memnun çünkü insanlar bayramda seyranda geliyordu mezarlık suyun altında, gelip dua edemiyorlardı. Şimdi gelip diledikleri gibi mezarlarını ziyaret edip Kuran-ı Kerimlerini okuyup gidecekler" ifadelerini kullandı.

Çamlıca Mahallesi sakini Şenol Bostanoğlu da, "Ölüler suyun üzerinde yüzüyordu ama şimdi devletimiz sesimizi duydu ve sorunumuza çare buldular. Allah razı olsun mutlu sona ulaştık. Bir cenazede prosedür nasıl işliyorsa o şekilde taşımayı yapıyoruz. Cenazeler nakledildi, dualar edildi, kefene koyuldu ve su çıkmayan bir yere defnedildi" dedi.

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Torul, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sular Altında Kalan Mezarlar Taşınıyor - Son Dakika

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