Sultangazi'de eve girmeye çalışan yılanı kedi engelledi - Son Dakika
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Genel

Sultangazi'de eve girmeye çalışan yılanı kedi engelledi

Sultangazi'de 'kara çocuk' isimli kedi pencerede dinlendiği sırada eve girmeye çalışan yılanı fark ederek kavgaya etmeye başladı. Yılan yakalanarak doğal yaşamına bıraktı. Ev sahibi Sedat Soysal, 'Kedimiz 'kara çocuk' olmasaydı o yılan kapıdan içeri girerdi. Allah muhafaza belki birisini ısırır, birisini zehirlerdi' dedi.

15.07.2024 23:19
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Sultangazi'de eve girmeye çalışan yılanı kedi engelledi

İSTANBUL - Sultangazi'de 'kara çocuk' isimli kedi pencerede dinlendiği sırada eve girmeye çalışan yılanı fark ederek kavgaya etmeye başladı. Yılan yakalanarak doğal yaşamına bıraktı. Ev sahibi Sedat Soysal, "Kedimiz 'kara çocuk' olmasaydı o yılan kapıdan içeri girerdi. Allah muhafaza belki birisini ısırır, birisini zehirlerdi" dedi.

Olay 12 Temmuz Cuma günü Sultangazi Merkez Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'kara çocuk' isimli kedi, yaşadığı evin penceresinde dinlendiği sırada eve girmeye çalışan yılanı fark etti. Yılanı fark eden kedi daha sonra yılanın eve girmesini engellemek için kavgaya tutuştu. Önceki gün de evlerinde akrep yakalanan ev sahiplerinin durumu fark etmesiyle yılan yakalandı. 'Kara çocuk' isimli kedi sayesinde yakalanan yılan vatandaşlar tarafından doğal yaşamına bırakıldı.

"Kedimiz 'kara çocuk' olmasaydı o yılan kapıdan içeri girerdi"

Evde oturdukları sırada aniden kedilerinin yüksek bir sesle miyavlamasıyla dışarı çıktıklarını söyleyen Sedat Soysal, "Dışarı çıktık, kediyle yılan kavga ediyorlar. Yerde bir yılan var ve kavga ediyorlar. Bırakmıyor camdan içeri girsin. Kedimiz 'kara çocuk' olmasaydı o yılan kapıdan içeri girerdi. Allah muhafaza belki birisini ısırır, birisini zehirlerdi. Yani o kedinin sayesinde biz hepimiz bugün ayaktayız. Allah'a şükür bize hiçbir şey yapmadı. Burası kırsal alan gecekondu mahallesidir. Mahallemizin hemen biraz yakınında başlatılan bir hafriyat alanı var. O hafriyat alanını dolduruyorlar ve hayvanlar kaçıyorlar. Bahçemizde değil de bahçenin yakınlarında görüyorduk. Şimdi tam içeriye yani evimize kadar giriyorlar. Bizim bir kedimiz var, 'kara çocuk' olmasaydı inan ki yani kapıdan, pencereden içeri girerdi. Birisini ısırırdı ve zehirler öldürürdü" dedi.

Yakalanan yılan daha sonra vatandaşlar tarafından tekrar doğal yaşam alanına bırakılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sultangazi'de eve girmeye çalışan yılanı kedi engelledi - Son Dakika

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