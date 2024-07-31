Sultangazi'de mahalle sakinlerinden toza karşı ilginç eylem: Seslerini duyurmak için düdük çaldılar - Son Dakika
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Genel

Sultangazi'de mahalle sakinlerinden toza karşı ilginç eylem: Seslerini duyurmak için düdük çaldılar

Sultangazi'de bulunan taş ocaklarından kaynaklı yükselen toz bulutlarına maruz kalan mahalle sakinleri, sorunlarını dile getirmek ve önlem alınmasını sağlamak için düdük çalarak eylem yaptı. Mahalle sakinleri, sosyal medya üzerinden bir araya gelerek düdük eylemine destek veren vatandaşlara ücretsiz düdük dağıttı. Eyleme katılanlar, saat 21.00'de 1 dakika boyunca düdük çalarak seslerini duyurmaya çalıştı. Eylem, toz sorununun çözülmesi için yetkililerin dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

31.07.2024 23:01
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Sultangazi'de mahalle sakinlerinden toza karşı ilginç eylem: Seslerini duyurmak için düdük çaldılar

İSTANBUL - Sultangazi'de bulunan taş ocaklarından kaynaklı yükselen toz bulutları başta Cebeci olmak üzere çevrede bulunan bazı mahalle sakinlerini adeta canından bezdirdi. Konu ile ilgili muhatap bulamayan ve bir an önce önlem alınmasını isteyen mahalle sakinleri seslerini duyurabilmek için 1 hafta boyunca düdük çalarak eylem yapma kararı aldı.

Sultangazi'de bulunan taş ocaklarından kaynaklı yükselen toz bulutların evlerine gelmesinden oldukça rahatsız olan mahalle sakinleri nedeniyle kurdukları sosyal medya hesapları üzerinden bir araya geldi. Daha fazla kitlelere ulaşmayı hedefleyen mahalle sakinleri eyleme destek veren vatandaşlara ücretsiz olarak düdük dağıttı. Önceki akşam ilki gerçekleştirilen eylemin 2'nci gününde ise daha fazla katılım olduğu görüldü. Ellerinde bulunan düdükler ile cadde ve sokaklara çıkan vatandaşlar saatler 21.00 olduğunda 1 dakika boyunca aralıksız olarak düdük çaldı. Bazı sürücüler eyleme korna çalarak, bazı vatandaşlar ise balkonlardan alkışlayarak destek verdi.

Eyleme katılan Cafer Gözel, "Cebeci Mahallesi sakiniyim. Bu taş ocaklarıyla ilgili sorunumuzu dile getirmek için böyle bir düdük eylemine kalkıştık. Bir hafta boyunca evlerimizden, sokaklarımızdan, caddelerimizden yaklaşık bir dakika sürecek ve bir hafta devam edecek eylemimize hem Cebeci Mahallesi olarak, hemde yakın çevre mahalleler olarak desteklerini bekliyoruz bu taş ocağı sorununun çözülmesi için" dedi.

Düdük eylemi başlattıklarını ifade eden Gökhan Adamcıl "Cebeci Mahallesi'nde oturuyorum 30 yıldır ve burada doğma büyümeyim. Şu anda bir düdük eylemi başlattık bir hafta sürecek. Her gün akşam saat 21.00'da evlerimizden çalıyoruz. Bunu bir farkındalık olarak yapıyoruz aslında. Cebeci Mahallesi'nin ve çevre mahallelerin yaşadığı büyük toz problemini, doğa katliamını, ağaç katliamını göz önünde bulundursunlar. Yetkililer duysun diye yapıyoruz. Çünkü biz her yerden yazdık, CİMER olsun, Çevre ve şehircilik bakanlığı olsun bütün herkese yazdık fakat hiçbir şekilde ulaşamadık, sesimizi duyuramadık. Şu an düdüklerden medet umacak duruma geldik ki yetkililer sesimizi duysun diye. İnşallah bu düdük bu yüksek sesin ilk başlangıcı olur, ilk adımı olur ve bütün yetkililer sesimizi duyar. Artık bu problemi mahallemizden ve ilçemizden kaldırıp atmış oluruz" şeklinde konuştu.

10 yıldır burada yaşadığını ve tozla ilgili büyük sıkıntıları olduklarını ifade eden Ali Osman Gül, "Dün başladık ve düne göre bugün talep bayağı bir arttı. Çünkü herkes tozdan müzdarip oldu artık. Evde hanımlar bütün komşular. Temizlikte, temizlik, temizlikte temizlik bütün mahalle olarak büyük bir etkileşim var. Aşağı mahalleler, Yukarı mahalleler ve özellikle yola yakın mahalleler daha çok etkileşimde. Çocuklar falan herkes aynı şekil düdükleriyle saat 21.00 olunca 1 dakika boyunca öttürmeye başladık. Düne göre daha fazlaydı bugün. Sokak sokakta gezdik. Bütün ilgili kurumlara ricamızdır bizi tozdan öldürmesinler rica ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen mahalle sakinlerinin başlatmış olduğu ve 1 hafta sürecek olan 1 dakikalık düdük çalma eylemi mahalle sakinleri tarafından büyük ilgi görürken vatandaşların düdük çaldıkları anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Sultangazi, Çevre, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sultangazi'de mahalle sakinlerinden toza karşı ilginç eylem: Seslerini duyurmak için düdük çaldılar - Son Dakika

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