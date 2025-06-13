Vatandaş şikayet etti, marketten binlerce tarihi geçmiş ürün çıktı

Tarihi geçmiş ürünler satan market mühürlendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir markette vatandaşın şikayeti üzerine yapılan denetimde, 2 bin 500 ürünün son kullanma tarihinin geçtiği ortaya çıktı. Ürünler imha edilirken, market mühürlendi.

Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş Dumlupınar Mahallesi'ndeki marketten aldığı ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini fark ederek durumu Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine markete giden zabıta ekipleri, raflarda 2 bin 500 adet son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduğunu tespit etti. Söz konusu ürünler imha edilirken, işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı ve market süreyle mühürlendi.

Ayrıca, ihbarda bulunan vatandaşın aynı marketten daha önce de tarihi geçmiş bir ürün aldığı öğrenildi.