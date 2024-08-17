Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Yangınla mücadelede yorulmayan bir düşmanla savaşıyoruz" - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Yangınla mücadelede yorulmayan bir düşmanla savaşıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Yangınla mücadelede yorulmayan bir düşmanla savaşıyoruz" Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına Azerbaycan'dan uçak desteği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı devam eden orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, yangınla mücadelede karşı karşıya...

17.08.2024 21:31
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Yangınla mücadelede yorulmayan bir düşmanla savaşıyoruz"

Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına Azerbaycan'dan uçak desteği

AYDIN - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı devam eden orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, yangınla mücadelede karşı karşıya oldukları zorlukları dile getirdi. Yumaklı, "Yangınla mücadelede yorulmayan, acı çekmeyen ve uykuya ihtiyaç duymayan bir düşmanla savaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Yumaklı ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'inde bir yangın söndürme uçağınıTürkiye'ye tahsis ettiğini açıkladı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınında ekiplerin çalışmalarını karadan ve havadan inceleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınların son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yangınla mücadele eden ekiplerin büyük bir özveri gösterdiğini belirten Bakan Yumaklı, "Ekip arkadaşlarımız yoruluyor, uykusuz kalıyor, acıkıyor ve susuyorlar. Bu insanların ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanmaya çalışılıyor. Ancak unutmamalıyız ki bu mücadele, vatandaşlarımızın desteği olmadan kazanılamaz" dedi.

Yumaklı, vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini vurgulayarak, 15 Eylül'e kadar kapalı alanların dışında ateş veya alev oluşturabilecek hiçbir faaliyet yapılmaması gerektiğini ifade etti.

"Küçük bir önlem, büyük felaketleri önleyebilir"

Bakan Yumaklı yangınların çoğunun basit ihmallerden kaynaklandığını hatırlatarak, "Basit bir bahçe temizliği, demir testeresiyle yapılan bir işlem ya da bir sigara izmariti bile büyük bir yangına yol açabilir. 'Bir şey olmaz' dememek gerekiyor, çünkü oluyor. Küçük bir önlem, biraz dikkat, şu anda burada yüzlerce insanın günlerce süren mücadelesini ve devletin kaynaklarının harcanmasını önleyebilir" dedi.

Yangınlarda son durum

Gün içinde aktif beş yangının sürdüğünü belirten Yumaklı, "Bu yangınlardan biri Aydın'da, diğeri İzmir Karşıyaka'da. Ayrıca Manisa Gördes, Bolu Göynük ve Karabük Ovacık'ta yangınlar vardı. Aydın Bozdoğan dışındaki dört yangının enerjisi zaman zaman azaldı. Ancak meteorolojik koşullar, özellikle rüzgarın yön değişiklikleri, bu yangınların yeniden güçlenmesine neden oldu. Gün içerisinde arkadaşlarımız çok ciddi mücadele ettiler. An itibari ile bunların enerjileri düşürüldü diyebiliriz" diye konuştu.

Aydın'da 9 kilometrelik yangın hattı

Aydın'da, Güney ve Kuzey kanadında toplam dokuz kilometrelik bir yangın hattı bulunduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangın geniş bir alana yayıldı ve engebeli araziler müdahaleyi zorlaştırdı. Ancak ekiplerimiz burada da çok yoğun bir mücadele verdiler ve orta alanlardaki büyük orandaki kısımları hallettiler" ifadelerini kullanarak üç gecedir uyumayan tüm ekiplere ve destek veren kamu kurumlarına teşekkür etti.

"Yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor"

İzmir Yamanlar'da gün içinde 3 uçak, 15 helikopter, 60 arazöz ve 390 personelin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını belirten Yumaklı, Aydın'da ise 7 uçak, 15 helikopter, 62 kara aracı ve 368 personelin görev yaptığını söyledi.

"Şu anda 8 aktif yangın var"

Gün içerisinde 3 yeni yangınla ilgili de bilgi veren Bakan Yumaklı, "Bir tanesi İzmir Menderes'te baraj yanında. Hemen orada da 6 uçak, 4 helikopter, 22 kara aracı ve 160 personel müdahale etti. Tabi bunlar da bizim güçlerimizin bölünmesine sebep oluyor. İkinci yangın ise Uşak Eşme'de başladı. Yangın saat 13.19'da başladı, 13.30'da ilk müdahale yapıldı. Ormanlık alanda başladı. Burada 3 helikopter, 14 arazöz, 79 personel görevlendirildi. Üçüncü yangın ise buraya gelirken İzmir Karaburun'da meydana geldi. Bu yangının da ihbarı yapıldı arkadaşlarımız planlamalarını yapıyorlar. Sonuç itibari ile şu anda 8 aktif yangınımız var. Bunlardan 4'ünün enerjisi düşürülmüş vaziyette, şu anda içerisinde bulunduğumuz Aydın'da dahil olmak üzere diğer 3'ü ile ilgili de çalışmalar gece boyunca da devam edecek" dedi.

Azerbaycan'dan yangın söndürme uçağı desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Türkiye'deki yangınlar da gündem konusu oldu. Bunun akabinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'de bir yangın söndürme uçağının Türkiye'ye tahsis edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile biz de muhataplarımız ile temasa geçtik. Gereken işlemler yapıldı. Bu gece saat 23.00 itibari ile yangın söndürme uçağı Adnan Menderes Havalimanı'na inecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Yangınla mücadelede yorulmayan bir düşmanla savaşıyoruz' - Son Dakika

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