Tarlasını yola çevirenlere kızdı, tabelayı dikti - Son Dakika
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Tarlasını yola çevirenlere kızdı, tabelayı dikti

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Emlakçıların yolu olmayan tarlaları hobi bahçesi adı altında satması ve kendi tarlasını yol olarak kullanmasına isyan eden Yücel Özdemir, tarlasını geçişe kapattı ve 'Bu tarladan emlakçı geçemez, vatandaşa helaldir' tabelası astı. Emlakçı ile köylünün yol krizi büyüyor.

07.05.2024 10:58
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"Tarlasını yola çevirenlere" kızdı, tabelayı dikti

Emlakçıların yolu olmayan tarlaları hobi bahçesi adı altında satması ve kendi tarlasını yol olarak kullanmasına isyan eden Yücel Özdemir, "Bu tarladan emlakçı geçemez, vatandaşa helaldir" tabelası asıp tarlasını geçişe kapattı

Emlakçı ile köylünün yol krizi büyüyor

BURSA - Bursa'da parsel parsel sattıkları arazilerin yolunu çiftçinin mahsul ekili tarlasından geçiren emlakçılar, köylüyü çileden çıkardı. Tarlasının ortasından kaçak yol yapıldığını gören köylü ise, "Bu tarladan emlakçı geçemez, vatandaşa helaldir" tabelası asıp yolu kapattı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı 165 haneli Güngören Köyü'ndeki arazileri parsel parsel satan emlakçıların oyunu, köylüyü isyan ettirdi. Emlakçılar, 'hobi bahçesi ve tiny house projesine uygun' diyerek arazileri köy ve doğa hayali kuran vatandaşlara satmak istedi.

Ancak iddiaya göre emlakçılar satışa çıkardıkları arazinin yolu olmayınca, Yücel Özdemir'e ait tarlanın ortasından izin almadan yol geçirdiler. Durumu fark eden arazi sahibi Yücel Özdemir tarlasının ortasından giden yolun izinsiz yapıldığını görünce hemen emlakçıyı aradı. Fakat emlakçıyla anlaşamayan Özdemir, "En azından ahlaken bana bir sorsaydı, ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Benim mahsulümü ezip geçti. Kendisinden şikayetçi olacağım" dedi.

Kendisine ait tarlanın yol olarak kullanılmasına izin vermeyen Yücel Özdemir, tarlanın girişine "Buradan emlakçı geçemez, şahsa helaldir" tabelası dikti.

Yaşadığı mağduriyet üzerine konuşan Özdemir, "Bir emlakçı benim tarlamın arka tarafında hobi bahçesi yapmak için yer alıyor. Buraya gidecek yolu bulamayınca beni aramadan kepçelerle tarlamın ortasından yol geçiriyor. Burada hayvanlarımı otlatıyordum, şimdi tarlamın 3'te birini kullanamıyorum. İnsan en azından beni arar, "anlaşalım" diye sorar. Ben kendisini aradığımda da komik rakamlar teklif ediyor, "istediğim gibi yol geçiririm" diye konuşuyor. Üstelik beni mahkemeye vereceğini söylüyor" diye konuştu.

Yol krizinin sık sık yaşandığını belirten Köy Muhtarı Mesut Aydın ise, "Burada sık sık parsel sorunu yaşanıyor. Bu köyün 165 hanesi 300 kişilik yerli nüfusu var. Fakat bu rakam şu anda 900 kişiye ulaşmış durumda. Yer sahibi olan vatandaşlar aldıkları arazinin yolu var mı? yok mu? bakmadan ev yapmaya kalkıyorlar. En azından burada kurulan bir muhtarlık heyeti var. Gelip bize danışsınlar. Şimdi birçok köylümüz bu durum nedeniyle mağdur oluyor. Mahsulü çiğneniyor, iş mahkemeye gidiyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tarlasını yola çevirenlere kızdı, tabelayı dikti - Son Dakika

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