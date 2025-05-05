Tavşandan Annelik Dersi

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Tavşan, insanlara rağmen yavrularını emzirirken görüntülendi, duygusal anlar yaşandı.

05.05.2025 12:07
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Korkmadı, kaçmadı... Tavşan yaklaşan insanlara rağmen yavrularını emzirmeye devam etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yol ortasında yavrularını emziren bir tavşan, yaklaşan insanlara rağmen yerinden kıpırdamadan yavrularına siper olmaya devam etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Doğruk Karacamurat Mahallesi kırsalında kaydedilen görüntü, görenleri hem şaşırttı hem duygulandırdı. Köy yolunda aracıyla ilerleyen bir vatandaş, yolun ortasında bir tavşanın yavrularını emzirdiğini fark etti. Hemen cep telefonuna sarılan vatandaş, o sıra dışı ana tanıklık etti.

Tavşan, etrafındaki insan hareketliliğine ve yakından gelen sese rağmen ne kaçtı ne de ürktü. Yavrularını emzirmeyi sürdüren anne tavşan, adeta "Ana yüreği korku tanımaz" dercesine o anları yaşattı. Görüntüde, tavşanın yavrularına sarılmış şekilde emzirmeye devam ettiği anlar dikkat çekti.

Bu dokunaklı anlar, doğanın en saf ve korumacı duygusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, "Annelik her yerde aynı" yorumlarıyla çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: İHA

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