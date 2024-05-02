Tekirdağ'da Macar Ünlülerine Ait Önemli Objeler Sergilendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Macar Ünlülerine Ait Önemli Objeler Sergilendi

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Tekirdağ'da, Macar ünlülerine ait ikon haline gelen önemli objelerin sergilendiği bir sergi açıldı. Sergide, Oscar ödüllü yönetmenin papyonundan yapılan tablodan astronotların apoletlerine kadar birçok obje yer alıyor.

02.05.2024 15:10  Güncelleme: 15:29
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Tekirdağ'da Macar ünlülere ait önemli objeler sergilendi: Astronotların apoletleri dahi var

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Macar Ünlülerine ait ikon haline gelen önemli objelerin sergilendiği serginin açılışı yapıldı. Sergide, Oscar ödüllü yönetmenin papyonundan yapılan tablodan astronotların apoletleri dahi her şey var.

2024 Macaristan- Türkiye Kültür yılı etkinlikleri çerçevesinde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde 'Hungarikonlar' adlı serginin açılışı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Macaristan İstanbul Başkonsolosu Attila Pinter, Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Benan Utku ve çok sayıda Macar davetli katıldı. Katılımcıların açılış kurdelesini kesmesiyle 20. yüzyılın Macar ünlülerine ait ikon haline gelen objelerin sergilendiği serginin açılışı yapıldı. Davetliler sergiyi gezerek objeleri inceledi.

Oscarlı yönetmenin papyonundan yapılan tablodan uzaydan getirilen parçalara kadar her şey var

Eserler arasında; Oscar ödüllü film yönetmeninin papyonundan yapılmış bir tablo, dünyaca ünlü Zsolnay fabrikasının kurucusunun fırın küreği, Nobel ödülü sahibi Katalin Karik'nun pipeti ve Macaristan'ın tek Altın Top sahibi Flrin Albert'in forması, Macar astronotlar tarafından uzaydan getirilen yadigarlar, Wimbledon şampiyonu Balzs Tarczy'nin tenis raketi, en iyi Macar yarış atının nalı ve en ünlü jokeyin çizmeleri de -seçkin Macar sanatçılar tarafından heykellere, resimlere ve enstalasyonlara dönüştürülerek- bulunuyor.

Macaristan İstanbul Başkonsolosu Attila Pinter sergi açılışında yaptığı açıklamada, "Bu sergiyi ilk olarak bu şehirde açmak tesadüf değildir. Her Macar'ın kalbinde Tekirdağ'ın ayrı bir yeri vardır. Tekirdağlılar olarak Prens Rakoczi'ye sahip çıktınız ve yaşama gözlerini yumunca da prensin anısını yaşatmak için elinizden geleni yaptınız" dedi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ise yaptığı açıklamada, "Bu sene Macar Yılı. Yaklaşık 8 aydır burada çalışıyorum. 8 ayda başkonsolosumuzla çok sık bir araya geldik. Bugün yine güzel bir sanat etkinliği için bir aradayız" diye konuştu.

Öte yandan serginin ay sonuna kadar ziyaretçilere açık olacağı öğrenildi.

Tekirdağ\'da Macar Ünlülerine Ait Önemli Objeler Sergilendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tekirdağ'da Macar Ünlülerine Ait Önemli Objeler Sergilendi - Son Dakika

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