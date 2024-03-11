TEM Otoyolu'na giren büyükbaşlar ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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Genel

TEM Otoyolu'na giren büyükbaşlar ortalığı birbirine kattı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu'na giren büyükbaş hayvanlar, sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul ile Anadolu illerini birbirine bağlayan yolda karşılarına çıkan inekler, sürücüleri şaşırttı. İneklerin yolun ortasında ilerlemesi trafiği aksattı ve bazı araçlar ilerleyemedi. Bazı sürücülerin çabalarıyla inekler gişelere doğru kovalandı. Olay, izleyenlere tebessüm ettirdi.

11.03.2024 20:27  Güncelleme: 20:30
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TEM Otoyolu'na giren büyükbaşlar ortalığı birbirine kattı

TEM Otoyolu'nda sürücülerin büyükbaş hayvanlar ile imtihanı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otobana giren büyükbaş hayvanlar sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul ile Anadolu illerini bir birine bağlayan yolda karşılarına büyükbaş hayvan çıkan sürücüler şaşkına döndü.

İlginç olay, TEM Otoyolu Dilovası ilçesinde meydana geldi. Otlamaları için bırakılan 4 büyükbaş hayvan, TEM otoyolu Dilovası gişelerden girince kendilerini yolun ortasında buldu. Geri dönmeyen hayvanlar Sakarya- Ankara istikametine ilerlemeye başladı.

Trafiği bir birine kattılar

Yolun ortasında araçlara aldırış etmeden ilerleyen büyükbaş hayvanlar, sürücülerin önünde de aniden çıktı. İnekleri fark eden sürücüler kontrollü şekilde ilerlerken gözlerine inanamadı. Yolun ortasında duran inekler sebebiyle bazı araçlar ilerleyemedi. Kimi sürücüler dakikalarca hayvanların çekilmesini bekledi, kimisi ise araçtan inerek hayvanlara çekilmeleri için ricada bulundu.

Vatandaş kendi çözümünü kendisi buldu

Bazı sürücülerin korna çalması da fayda etmeyince iş başa düştü. Araçtan inen bir yolcu ineklere adeta çobanlık yaparak gişelere doğru kovaladı. İneklerin araç sürücüleriyle imtihanı renkli görüntüler oluştururken, izleyenlere tebessüm ettirdi.

Şaşırdığını söyleyen bir araç sürücüsü ise, "Valla hiç hoş değil hangi çağda yaşıyoruz. Bunların acaba sahipleri yok mu?" dedi.

Kaynak: İHA

Dilovası, İstanbul, Kocaeli, Hayvan Hakları, Trafik, 3.Sayfa, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel TEM Otoyolu'na giren büyükbaşlar ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

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