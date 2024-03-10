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Teravih namazına gelen çocuklara gofret ve meyve suyu ikram edildi

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü Mevlana Camii'ne teravih namazını kılmak için gelen çocuklara meyve suyu ve gofret dağıtıldı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk teravih namazı da tüm yurtta eda edildi. Vatandaşlar çocuklarıyla birlikte camilere akın ederken, İstanbul'da Beylikdüzü'ndeki Mevlana Camii'ne gelen çocuklara namazın ardından meyve suyu ve gofret ikram edildi. Çocuklar ikramlar için çok mutlu olduğunu söyledi.