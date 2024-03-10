Teravih namazına gelen çocuklara gofret ve meyve suyu ikram edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Teravih namazına gelen çocuklara gofret ve meyve suyu ikram edildi

İstanbul Beylikdüzü Mevlana Camii'ne teravih namazını kılmak için gelen çocuklara meyve suyu ve gofret dağıtıldı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk teravih namazı da tüm yurtta eda edildi. Vatandaşlar çocuklarıyla birlikte camilere akın ederken, İstanbul'da Beylikdüzü'ndeki Mevlana Camii'ne gelen çocuklara namazın ardından meyve suyu ve gofret ikram edildi. Çocuklar ikramlar için çok mutlu olduğunu söyledi.

10.03.2024 23:25  Güncelleme: 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teravih namazına gelen çocuklara gofret ve meyve suyu ikram edildi

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü Mevlana Camii'ne teravih namazını kılmak için gelen çocuklara meyve suyu ve gofret dağıtıldı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk teravih namazı da tüm yurtta eda edildi. Vatandaşlar çocuklarıyla birlikte camilere akın ederken, İstanbul'da Beylikdüzü'ndeki Mevlana Camii'ne gelen çocuklara namazın ardından meyve suyu ve gofret ikram edildi. Çocuklar ikramlar için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, İstanbul, Mevlana, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Teravih namazına gelen çocuklara gofret ve meyve suyu ikram edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Porsche’li kazada şoför ifadesi: ’Anne beni affet, araç pert oldu’ Porsche'li kazada şoför ifadesi: 'Anne beni affet, araç pert oldu'
22:38 Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım
22:37 Sonunda muradına erdi Arda Güler Real Madrid’de ilk golünü attı Sonunda muradına erdi! Arda Güler Real Madrid'de ilk golünü attı
20:34 İl il Ramazan’ın ilk gününde sahur ve iftar vakitleri İl il Ramazan'ın ilk gününde sahur ve iftar vakitleri
19:43 İsrail, Lübnan’a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor İsrail, Lübnan'a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor
23:52 Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Dzeko’dan hakemlere tepki Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dzeko'dan hakemlere tepki
22:22 Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı
21:49 Türk Model Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe Yarışmasını Kazandı Türk Model Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe Yarışmasını Kazandı
21:13 Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı
21:07 Kanarya hata yapmadı Fenerbahçe, Pendikspor’u sahasında 4-1 yendi Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Pendikspor'u sahasında 4-1 yendi
20:45 Mert Hakan Yandaş, maçın hakemini tehdit etti: Dikkatli ol, buradan çıkamazsın Mert Hakan Yandaş, maçın hakemini tehdit etti: Dikkatli ol, buradan çıkamazsın
19:53 Ukrayna Dışişleri Bakanı, Papa Franciscus’un ’beyaz bayrak açma’ çağrısına yanıt verdi Ukrayna Dışişleri Bakanı, Papa Franciscus'un 'beyaz bayrak açma' çağrısına yanıt verdi
19:36 Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu’na küfürlü tezahürat Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahürat
18:53 Şatafatlı düğünü büyük yankı uyandıran AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa etti Şatafatlı düğünü büyük yankı uyandıran AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa etti
18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 23:55:04. #1.13#
SON DAKİKA: Teravih namazına gelen çocuklara gofret ve meyve suyu ikram edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement