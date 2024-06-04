THY Pilotu 2 Bin Metrede Gördüğü Dronu Kuleye Rapor Etti - Son Dakika
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Genel

THY Pilotu 2 Bin Metrede Gördüğü Dronu Kuleye Rapor Etti

Türk Hava Yolları'na ait bir uçağın pilotu, İstanbul Havalimanı'ndan kalkışının ardından Eyüpsultan üzerinde 2 bin metrede bir dron gördü. Pilot, durumu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne rapor etti ve çevrede uçan dronlar hakkında bilgi talep etti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, dron ile ilgili uçuş izni gerekliliklerine uyulmaması ve yasak bölgelerde uçuş yapılması durumunda para cezası uyguladığını belirtti.

04.06.2024 17:44
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THY pilotu 2 bin metrede gördüğü dronu kuleye rapor etti

Pilot: "Bu çevrede uçan dronlar hakkında bilginiz var mı?"

İSTANBUL - Türk Hava Yolları'na pilotu İstanbul Havalimanı'ndan kalkışının ardından dron gördü. THY pilotu Eyüpsultan üzerinde uçuş sırasında 2 bin metrede dron görmesi üzerine İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne rapor ettirdi.

Eyüpsultan üzerinde uçan bir dron THY pilotu tarafından görülmesi an be an kule pilot konuşmalarına yansıdı. Dış hat seferi yapan bir uçağın pilotu 2 bin metrede rotasına devam ederken dron uçurulduğunu gördü. Bunun üzerine pilot İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'yle irtibata geçerek, "Bu çevrede uçan dronlar hakkında bilginiz var mı?" anonsunu yaptı. Bu anons üzerine kule görevlisi de bilgilerinin olmadığını söyledi. Amerikan Federal Havacılık İdaresi verilerine göre ABD'de pilotların dron ile karşılaşmasında sürekli artış yaşanıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüdron ile ilgili uçuş izninin gerekliliğine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması halinde 54 bin 680 lira para cezası uyguluyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel THY Pilotu 2 Bin Metrede Gördüğü Dronu Kuleye Rapor Etti - Son Dakika

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