Tokat Belediyesi'nden Kurban Bayramı'nda İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika
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Tokat Belediyesi'nden Kurban Bayramı'nda İhtiyaç Sahiplerine Destek

22.05.2025 16:59
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Tokat Belediyesi, Kurban Bayramı'nda başlattığı bağış kampanyasıyla ihtiyaç sahiplerine yardımde bulunuyor. 'Bir hisse bağışla, bir aileye bayram olsun' sloganı ile gerçekleştirilen kampanya kapsamında birçok kurban bağışı alındı.

Tokat Belediyesi Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerinin yanında

TOKAT - Tokat Belediyesi, Kurban Bayramı'nda başlattığı bağış kampanyasıyla ihtiyaç sahiplerine umut, hayırseverlere ise iyilikte buluşma imkanı sunuyor.

Tokat Belediyesi, Sosyal Market ve Aşevi hizmetleri kapsamında bu Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı sürdürüyor. Belediye "Bir hisse bağışla, bir aileye bayram olsun" sloganıyla başlatılan kurban bağışı kampanyasıyla alan el ile veren eli buluşturuyor. Kampanya çerçevesinde şu ana kadar 6 adet büyükbaş kurban, her biri 7 hisseli olmak üzere toplam 42 hisse ile birlikte 43 adet küçükbaş kurban Aşevi'ne ulaştırıldı. Vatandaşlar ister vekalet vererek, isterlerse de bizzat kesime katılarak bağışlarını gerçekleştirebiliyor. Büyükbaş kurban hisse bedeli 19 bin TL, küçükbaş kurban bedeli ise 14 bin TL olarak belirlendi. Vatandaşların kurban ibadetlerini hijyenik, güvenli ve düzenli ortamlarda gerçekleştirebilmeleri için şehir genelinde 32 farklı kurban kesim yeri komisyon kararıyla belirlendi. Ayrıca, Yeniyurt Mahallesi Barbaros Caddesi bölgesinde kurulan kurban satış alanı ile de vatandaşların kurbanlık ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanıyor.

"Nezih bir ortamda kesim yapabilmeleri için seferber olduk"

Birlik, bereket ve paylaşmanın simgesi olan Kurban Bayramı'nda yapılan her bağışın bir sofraya umut olacağını söyleyen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu; "Bağışlarımız aşevinde toparlanmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız dilerse vekalet vererek dilerse de bizzat kurbanlarının başında durarak iyilik seferberliğine katkı sağlayabilirler. Vatandaşlarımıza temiz ve nezih bir ortamda hem kurbanlarını alabilmeleri hem de kesim yapabilmeleri için tüm ekipler seferber oldu" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tokat Belediyesi'nden Kurban Bayramı'nda İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika

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