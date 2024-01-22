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Tokat'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban kedisi görüntülendi - Son Dakika
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Tokat'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban kedisi görüntülendi

Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde üç arkadaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban kedisi görüldü. Arkadaşlar, başta vaşak olduğunu düşündükleri hayvanın aslında yaban kedisi olduğunu uzmanlara danıştıktan sonra anladılar. Görüntülerde, kedinin korkarak kaçtığı görüldü.

Tokat\'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban kedisi görüntülendi
22.01.2024 - 22:31,
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Tokat'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban kedisi görüntülendi

TOKAT - Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde görülen yaban kedisi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Serhat Ateş, Şaban Konyar ve Fatih Konyar isimli üç arkadaş Küçükyayla'dan Erbaa'ya dönerken Kartosman Köyü yakınlarında bir hayvan gördü. Ne olduğunu merak edip cep telefonu kamerası ile kaydettiler. 10 metre kadar yaklaştıkları canlının vaşak olduğunu düşündüler ancak görüntüyü uzmanları ile paylaştıklarında gerçeği anladılar. Görüntüledikleri hayvanın kedigiller familyasından nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban kedisi olduğunu anladılar. Cep telefonu görüntülerinde kediye yem vermek için yaklaşıldığında kedinin korkarak kaçtığı görüldü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tokat'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban kedisi görüntülendi - Son Dakika
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