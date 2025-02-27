TOMTAŞ, Savunma Sanayi Başkanı Görgün'ü Ağırladı - Son Dakika
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TOMTAŞ, Savunma Sanayi Başkanı Görgün'ü Ağırladı

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.'yi ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, hedeflerinin dünyanın sayılı havacılık şirketlerinden biri olmak olduğunu vurguladı.

27.02.2025 21:58
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Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Görgün, TOMTAŞ'ı ziyaret etti

TOMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk:

"Hedefimiz büyük, dünyanın sayılı havacılık şirketlerinden birisi olmak"

KAYSERİ - Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindekiler TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.'yi ziyaret etti. TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, "Misyonumuz, özgün ürünleri hayata geçirmek, bunun yanında da dünyanın sayılı havacılık şirketlerinden birisi olmak. Hedefimiz büyük" dedi.

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.'yi ziyaret etti. Burada fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi alan heyete TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, brifing verdi. Gelinen noktanın gurur verici olduğunu ve amaçlarının dünyanın sayılı havacılık şirketlerinden birisi olmak olduğunu söyleyen Öztürk, "TOMTAŞ 26 Ocak 2023 yılında ilk imzalar atıldı, faaliyetine başladı. Bugün geldiğimiz noktada AS 9100 sertifikasına sahip, birçok önemli havacılık alanının sertifikalarına sahip eğitimli personeliyle beraber bazı firmaların en az 5 yılda geleceği noktaya çok kısa bir süre içerisinde gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özgün ürünlere verdiğimiz destekle de inşallah semalarımızda TOMTAŞ'ta ürettiğimiz parçaları göreceğiz. Emeği geçen herkese candan teşekkür ediyorum. TUSAŞ olarak misyonumuz; özgün ürünleri hayata geçirmek, bunun yanında da dünyanın sayılı havacılık şirketlerinden birisi olmak. Hedefimiz büyük. Biz imalat alanında da dünyanın en iyi 10 ülkesinden biri olduğumuzu söylüyoruz. Bu bizim için gurur verici bir tablo. Biz; yan sanayimizin yaptığı işleri tekrarlamıyoruz. Biz; beraber gelişmek, beraber büyümek, beraber kazanmak felsefesiyle yola çıktık. TUSAŞ'ın görevi ürünleri çıkartmak, yan sanayinin görevi bizleri desteklemek. Bizim en büyük misyonlarımızdan birisi yan sanayimizin gelişmesine katkı sağlamak, bu konuda her türlü fedakarlığı yapmak. Şu an itibariyle dünyanın sayılı havacılık şirketlerine parça üretiyoruz. İnşallah 1926'daki serüveni Türkiye Yüzyılı'nda tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Fahrettin Öztürk, Haluk Görgün, Havacılık, Son Dakika

Son Dakika Genel TOMTAŞ, Savunma Sanayi Başkanı Görgün'ü Ağırladı - Son Dakika

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