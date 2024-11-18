Toroslar Belediyesi'ne Yerel Pazarcılardan Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Toroslar Belediyesi'ne Yerel Pazarcılardan Tepki

Mersin'in Toroslar ilçesinde yerel pazarcılar, il dışından gelen pazarcılara pazar yeri tahsis edilmesine karşı protesto düzenledi. Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile görüşmek isteyen esnaflar, uygulamanın haksız olduğunu ifade etti.

18.11.2024 23:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toroslar Belediyesine esnaf tepkisi

Mersin'de Toroslar Belediyesinin il dışından gelen pazarcılara yer tahsis etmesini tepki gösteren yerel pazarcı esnafı belediye başkanı ile görüşmek istedi

MERSİN - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, il dışından gelen pazarcı esnafına iki halk pazarı yeri tahsisi edilmesine tepki gösteren yerel pazarcılar, Toroslar Belediyesi önünde toplandı. Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile görüşmek ve taleplerini iletmek isteyen pazarcı esnafı, belediye binası önünde toplanarak kararı protesto etti.

Toroslar ilçesinde, il dışından gelen pazarcı esnafına yer tahsisi edilmesine tepki gösteren yerel pazarcı esnafı, Toroslar Belediyesi önünde toplanarak, uygulamayı protesto etti. İddiaya göre, Toroslar Belediyesi, Güneykent Mahallesi'nde iki ayrı pazar yerini il dışından gelen pazarcı esnafına tahsis etti. Bu duruma tepki gösteren yerel pazarcılar, Belediye Başkanı Yıldız ile görüşmek ve taleplerini iletmek amacıyla belediye binası önünde toplandı. Yerel pazarcılar bina önünde beklerken zaman zaman, 'Oy verdik, darbeyi yedik', 'Esnafa kayyum atayamazsın', 'Esnaf burada, başkan nerede?' şeklinde sloganlar attı.

"Bu mazlum esnafa bir zahmet cevap versin"

Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur, yaptığı açıklamada, belediyenin il dışından gelen pazarcılara 'sosyete pazarı' adı altında 1 yıllık yer tahsisi yaptığını belirterek, "Biz de işin detayını öğrenmek için müdürleri aradık. Bize böyle bir şeyin doğru olduğunu söylediler. Biz de yönetim olarak Başkanımız Abdurrahman Yıldız'ı ziyarete geldik. 'Başkanım, pazarcı bu kadar mağdur iken, sizin il dışından sosyete pazarı adı altında esnafa veya hiç kimseye sormadan buranın tahsisini yapmanız yanlıştır' dedim. Başkanımız direkt olarak, 'Ben burayı verdim, ben bunları açtıracağım, belediyenin borcu var,' diyerek bizi reddetti. Biz ne kadar kendisiyle olumlu konuştuysak, 'Hayır, ben bunu yapacağım,' dedi ve biz de kalkıp çıkıp geldik. Başkanımız Abdurrahman Yıldız gelsin, yılın 365 günü yazın sıcağını, kışın soğunu yiyen bu mazlum esnafa bir zahmet cevap versin" dedi.

Kaynak: İHA

Toroslar Belediyesi, Abdurrahman Yıldız, Yerel Haberler, Toroslar, Belediye, Politika, Ekonomi, Mersin, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Toroslar Belediyesi'ne Yerel Pazarcılardan Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:15 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti
22:48 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
09:45 Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı
09:34 Hatay’da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi Hatay'da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi
09:34 Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü
09:17 Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 00:51:29. #1.13#
SON DAKİKA: Toroslar Belediyesi'ne Yerel Pazarcılardan Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.