Trabzon'da bir tır Karadeniz Sahil Yolu'nda geri geri gitti - Son Dakika
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Genel

Trabzon'da bir tır Karadeniz Sahil Yolu'nda geri geri gitti

Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan Araklı Tüneli'ne girişinde seyir halinde olan bir sürücü, önünde kilometrelerce geri geri giden bir tırı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sürücülerin şaşkınlıkla izlediği bu olay sosyal medyada da gündem oldu.

18.07.2024 16:34
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Tır Karadeniz Sahil Yolu'nda geri geri gitti, sürücüler o anları kayda aldı

TRABZON - Trabzon'da bir tır sürücüsü Karadeniz Sahil Yolu'nda kilometrelerce geri geri giderken, Araklı Tüneli'nde bu durumla karşılaşan sürücüler o anları cep telefonu ile kayda alarak şaşkınlıklarını dile getirdi.

Her gün on binlerce aracın kullandığı Karadeniz Sahil Yolu'nda yaşanan ve sürücülerin şaşkınlığına neden olan bir tır sürücüsü kilometrelerce yaklaşık 50 km hızla geri geri giderken, cep telefonu kameralarına yakalandı. Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan Kalecik mahallesindeki Araklı Tüneli'ne girişinde seyir halinde giden bir arabadaki sürücü önünde bir tırın geri geri gittiğini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Geri geri giden tırı gören vatandaş hemen cep telefonunun kamerasını açarak o anları saniye saniye kaydetti. Kayda alan vatandaşın, "Var mı böyle geri geri giden şoför" sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Trabzon'da bir tır Karadeniz Sahil Yolu'nda geri geri gitti - Son Dakika

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