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Trabzon'da Mest Eden Kar Manzarası - Son Dakika
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Trabzon'da Mest Eden Kar Manzarası

Trabzon'da kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının ardından şehirde kartpostallık görüntüler oluştu. Atatürk Köşkü'ndeki kar manzarası yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Trabzon\'da Mest Eden Kar Manzarası
14.01.2024 - 22:17,
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Trabzon'da mest eden kar manzarası: Kartpostallık görüntüler oluştu

Trabzon'da kar hayatı olumsuz etkiliyor

TRABZON - Trabzon'da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle şehirde kartpostallık görüştüler oluştu.

Trabzon'da dün gün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sahil kesimlerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Karadeniz Sahil Yolu'nda maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, kar yağışının ardından kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Köşkü'ndeki kar manzarası izleyenleri mest etti.

Kaynak: İHA
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