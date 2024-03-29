Trakya'da sandık başkanlarına torbalar teslim edildi
KIRKLARELİ - Trakya'da il seçim kurullarınca, il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde görevli sandık kurulu başkanlarına malzeme torbaları dağıtıldı.
31 Mart'ta gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri için Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde İl Seçim Kurulları tarafından sandık kurulu başkanlarına seçim torbaları dağıtıldı. Sandık başkanları torbaların içinde bulunan birleşik oy pusulası, oy zarfları, mühür, imza cetveli, ıstampa, mühür, mühür mumu ve sicim, tutanak defteri, tutanak kağıtları, tükenmez kalem, bağlama kartonu ve sandık seçmen listelerini kontrol ederek teslim aldı.
Son Dakika › Genel › Trakya'da sandık başkanlarına torbalar teslim edildi - Son Dakika
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti'nin hayata geçirdiği 'Yarının Sultanları' projesinin ikinci ayağı Kırklareli'nde gerçekleşti. Guidetti, Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda kız çocuklarına teorik ve pratik eğitim verdi. Proje, geleceğin sporcularının yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.
Kahramanlık destanı olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerde coşkuyla kutlandı. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa kentsel tasarım projesinin ilk adımının açılışını yaptı.
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerde coşkuyla kutlandı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, etkinlikte yaptığı konuşmada, Gaziosmanpaşa'ya kazandırılan kentsel tasarım projesinin ilk adımının açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti. Programda ayrıca anma töreni düzenlendi ve Salihpaşa Caddesi ve Gaziosmanpaşa Meydanı Kentsel Tasarım Projesi'nin açılışı yapıldı.
Afrika'dan 7 bin kilometre yol kat ederek Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne gelen leylekler, Samsun Bafra Doğanca Mahallesi'nde bulunan 'Leylek Ormanı'nda yerleşti. Leyleklerin oluşturduğu kat kat yuvalar, bir apartmanı andırıyor. Leylekler, yavrularını büyüttükten sonra ağustos ayı sonunda daha sıcak ülkelere uçacaklar.
Samsun AFAD İl Müdürlüğü, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Orman Kurtarma Timi'ne (ORKUT) 'Depremde Hafif Arama Kurtarma Eğitimi' verdi. Eğitimde, arama kurtarma öncesi alınması gereken tedbirler, müdahale için gerekli araç gereç ve malzemelerin tanıtımı, kullanımı, planlama ve hareket, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri, afet sonrası yapılması gereken işlemler uygulamalı ve teorik olarak anlatıldı. Orman Kurtarma Timi, orman yangını, deprem ve sel gibi afet durumlarına karşı aldıkları eğitimlerle hazır hale getirildi.
Düzce Belediyesi, başıboş ve saldırgan sokak köpekleri ile ilgili sorunu kökünden çözmek üzere harekete geçti. İlçelerde kurulacak ilkyardım merkezlerinde köpeklerin kısırlaştırma ve tedavi işlemleri yapılarak, saldırganlıkları ve üremeleri kontrol altına alınacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara (Balıkesir hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin edilirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği belirtiliyor. Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane, Rize, Hakkari, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı yaşanması tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığının Doğu Karadeniz'de 1 ila 3 derece, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği belirtiliyor. Rüzgarın ise batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde ise güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şu şekildedir: Ankara (Parçalı, yer yer çok bulutlu, 15 derece), İstanbul (Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 15 derece), İzmir (Parçalı ve az bulutlu, 19 derece), Adana (Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, 22 derece), Antalya (Parçalı, yer yer çok bulutlu, 24 derece), Samsun (Parçalı ve çok bulutlu, 14 derece), Trabzon (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 12 derece), Erzurum (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, güneyinde kuvvetli yağışlar bekleniyor, 3 derece), Diyarbakır (Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 13 derece).
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gıda ürünlerinde yaşanan taklit ve tağşiş konusunda uyarılarda bulundu. Bayraktar, taklit ve tağşişli ürünlerin ekonomik kayıplara ve ihracatın olumsuz etkilenmesine sebep olduğunu belirtti.
Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yaklaşık 10 yılın ardından negatif faiz dönemine son vermesiyle fiyatlamalar zorlaşmaya devam ederken, yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları öncesi yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen 'Mahzen-13' operasyonlarında 2 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda 25 şüpheli yakalanırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin çeşitli suçlar işlediği tespit edildi.
ANKA HABER AJANSI 19 MART SALI GÜNDEMİ
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yol durumu bültenine göre, birçok otoyol ve yol kesiminde üstyapı onarımı, yenileme çalışmaları, şev kayması, bağlantı yolu yapımı ve diğer çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin bu kesimlerde dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemlidir.
Sizin düşünceleriniz neler ?