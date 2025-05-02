Türk Hava Sahası'nda Rekor Uçuş - Son Dakika
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Türk Hava Sahası'nda Rekor Uçuş

Bakan Uraloğlu, Türk hava sahasında bir günde 1,729 transit uçuşla rekor kırıldığını duyurdu.

02.05.2025 12:59
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Tüm zamanların transit uçuş rekoru kırıldı

Türk Hava Sahası bir günde bin 729 transit uçuşa hizmet verdi

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tüm zamanların transit uçuş rekorunun kırıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eurocontrol verilerine göre 27 Nisan tarihinde Türk hava sahasında bin 729 transit uçuşa hizmet verildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Bu rakamla birlikte, 9 Nisan kaydedilen bin 711 uçuşluk önceki rekoru geride bırakarak Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek transit uçuş sayısına ulaşmış olduk" ifadelerini kullandı.

2024 yılının aynı dönemine kıyasla transit uçuş sayılarında ciddi bir artış kaydedildiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "2024 yılı ocak ayına göre yüzde 9, şubat ayına göre yüzde 8,2 ve mart ayına göre de transit uçuşlarda yüzde 6,9 artış sağladık" dedi.

Türk Hava Sahası bölgedeki transit trafiğin merkezi konumunda

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin jeopolitik konumunun da getirdiği avantajı da göz önünde bulundurarak havayolu yatırımlarına verdikleri önemi vurguladı. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağlanabilen merkezi bir konuma sahip. Söz konusu Eurocontrol verileri ülkemiz hava sahasının Avrupa ile Körfez ve Asya ülkeleri arasında bir hava köprüsü işlevi gördüğünü ve bölgedeki transit trafiğin de merkezi konumuna geldiğini gösteriyor. Avantajlı coğrafi konumumuzun yanı sıra bizler de Türkiye'yi havacılıkta dünyanın önde gelen transit merkezlerinden biri yapmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Türk Hava Sahası'nda Rekor Uçuş - Son Dakika

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