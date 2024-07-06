Türkiye A Milli Futbol takımının bestesi metro istasyonlarında yankılanıyor
İSTANBUL - A Milli Futbol Takımının oynayacağı karşılaşma öncesi İstanbul'da metro istasyonlarında milli takımın bestesi çalmaya başladı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya'da Hollanda ile saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımının oynayacağı karşılaşma öncesi İstanbul'da metro istasyonlarında milli takımın bestesi çalmaya başladı. O anlar ise vatandaşların kamerasına yansıdı.
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