Türkiye'de Doğurganlık Oranı Düşüyor

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Bakan Memişoğlu: " Türkiye'de doğurganlık oranı 1970'lerde 5.1'iken bugün maalesef 1.5'e kadar düşmüş durumdadır"

ANKARA - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye'de doğurganlık oranı 1970'lerde 5.1'iken bugün maalesef 1.5'e kadar düşmüş durumdadır" dedi.

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Memişoğlu, Türkiye'de aile yapısını güçlendirmenin herkesin boyun borcu olduğunu ifade ederek, "Özellikle şehirleşen ve çalışma yöntemi değişen ailenin küçülmesi ve özellikle doğurganlık oranının düşmesiyle maalesef bu durumda ailenin ve doğurganlık oranının yükseltilmesi gerekir. Türkiye'de doğurganlık oranı 1970'lerde 5.1'iken bugün maalesef 1.5'e kadar düşmüş durumdadır. Bu hem toplumun geleceğini hem de aile yapısını tehdit etmektedir. Bu konuda bakanlığımız özellikle anne eğitiminin ve normal doğumun eylem planını hazırlamış ve uygulamaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medyanın ulaşılabilirliğinin artmasıyla aileye olan dış etkilerin sayısının arttığını ve kontrol edilebilirliğin azaldığını belirterek, aile yapısının korunması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'de 269 noktada faaliyet gösteren Sağlık Hayat Merkezlerinde yürütülen faaliyetlerle aileyi güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Bakan Memişoğlu, "Bu kurulun gelecek nesillerin daha iyi yetişmesi için çok stratejik olacağını düşünüyoruz. Geleceğimizi ve ailemizi ve bununla beraber toplumumuzu geliştirecek ve yeniden güçlendirecek çalışmalara bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.