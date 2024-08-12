Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan Ankara'da defnedildi

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Hayatını kaybeden Mehmet Doğan Ankara'da defnedildi

ANKARA - 77 yaşında yaşamını yitiren Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Ankara'da defnedildi.

Ankara'da 77 yaşında yaşamını yitiren Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan için ikindi namazını müteakip Hacı Bayramı Veli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Doğan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahına defnedildi. Ailenin yanı sıra vatandaşların da yer aldığı defin işleminin ardından Doğan'ın ailesi taziyeleri kabul etti.