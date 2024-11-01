TUSAŞ şehitlerinin künyeleri Şehitler Anıt Ağacı'na asıldı - Son Dakika
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TUSAŞ şehitlerinin künyeleri Şehitler Anıt Ağacı'na asıldı

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TUSAŞ şehitlerinin künyeleri Şehitler Anıt Ağacı'na asıldı Terör Örgütü PKK tarafından Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında şehit olan 5 vatan evladının isimlerini yazıldığı künyeler Kızılcahamam'daki Şehitler Anıt Ağacı'na asıldı.

01.11.2024 16:17  Güncelleme: 16:30
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TUSAŞ şehitlerinin künyeleri Şehitler Anıt Ağacı'na asıldı

ANKARA - Terör Örgütü PKK tarafından Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında şehit olan 5 vatan evladının isimlerini yazıldığı künyeler Kızılcahamam'daki Şehitler Anıt Ağacı'na asıldı.

TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan, kalite kontrol teknisyeni Cengiz Çoşkun, makine mühendisi Zahide Güçlü, taksi sürücüsü Murat Arslan ve Tusaş çalışanı Hasan Hüseyin Cambaz hayatını kaybetmişti.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan Şehitler Anıt Ağacı'na TUSAŞ şehitlerinin isimlerinin yazıldığı künyeler asıldı. Törene Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcısı Burak Akguş, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Mücahit Yılmaz, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bağımsızlığı ve güvenliği uğruna canlarını feda eden TUSAŞ şehitlerinin hatırasını ölümsüzleştirmek üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

"Şehit ağacımıza asarak onları ebediyen yaşatacağız"

Acar, şunları kaydetti:

"Hain terör saldırısında aralarında TUSAŞ çalışanları ve bir taksi şoförü hemşerimizin de olduğu 5 kahramanımızı şehit verdik. Bu vatan için canlarını ortaya koyan kahramanlarımız Cengiz Çoşkun, Zahide Güçlü, Hasan Hüseyin Cambaz, Atakan Şahin Erdoğan, Murat Aslan'ın isimlerini şehit ağacımıza asarak onları ebediyen yaşatacağız. Vatan için canlarını feda eden şehitlerimiz geleceğimiz için çok önemli bir görev icra ediyorlardı."

Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ise "İnanıyorum ki tüm şehitlerimizin anılarını sıcak tutacağımız ulaşabilirlik ve sahip olduğu muhabbet makamından milli ve manevi sembollerimiz arasında yer alacak şehit ağacına asacağımız künyeleri ile gönüllerimizi daha da yücelteceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel TUSAŞ şehitlerinin künyeleri Şehitler Anıt Ağacı'na asıldı - Son Dakika


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