Uludağ'da Kar Kalınlığı 1 Metreye Ulaştı, Jandarma Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Uludağ'da Kar Kalınlığı 1 Metreye Ulaştı, Jandarma Denetimleri Devam Ediyor

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Bursa'nın kış turizminin merkezi Uludağ'da kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Jandarma kar lastiği olmayan araçları Milli Park girişinden geri çevirirken, beyaza bürünmüş Uludağ'ın dron görüntüleri göz kamaştırıyor. Hafta sonu yoğunluğu yaşanan bölgede kayak tutkunları için pistler dolup taşıyor.

08.02.2025 12:17  Güncelleme: 12:26
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Uludağ'da mest eden kar manzaraları

Kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Jandarma kar lastiği olmayanları Milli Park girişinden geri çeviriyor

Beyaza bürünmüş Uludağ'ın dron görüntüleri kartpostalları aratmadı

BURSA - Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Milli parklar girişinden itibaren tedbir alan jandarma kar lastiği olmayan araçları yukarıya göndermiyor. Buzlanmanın yaşandığı bazı bölgelerde kayıp yolu kapatan araçlar trafiğe sebep olurken yolun açılması için diğer sürücüler büyük uğraş veriyor. Dün gece sis bulutları arasındaki Uludağ'ın muhteşem dron görüntüsü izleyenleri adeta büyüledi.

Kış turizminin merkezi Uludağ son 10 yılın en yoğun sezonunu yaşıyor. Bölgede görev yapan kayak hocalarına göre en son böyle bir kış 1980 yılında yaşandı.

Bugün hava sıcaklığının en yüksek - 4 en düşük - 9 olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar kalınlığı da 1 metreye ulaştı. Sömestir tatilinden sonra otellerin büyük ölçüde boşalması beklenirken büyük çoğunluğu İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelen vatandaşların uzun süre kiraladığı odalar işletmecilerin yüzünü güldürdü.

Aralıksız devam eden kar yağışı kayak ve board tutkunlarını da zirveye çekti. Hafta sonu günübirlik kayak yapmak için gelenlerde eklenince pistlerde adeta şenlik havası yaşandı. Milli Parklar'dan itibaren beyazla kaplanan ağaçlar ve yolların drone ile gökyüzünden görüntüsü kartpostalları aratmadı. Oteller bölgesinin sis bulutları arasındaki gece görüntüsü de izleyenleri büyüledi.

Kent merkezinden kara yoluyla yaklaşık 40 kilometre uzakta bulunan, 9 kilometrelik teleferikle de alternatif ulaşım sağlanan Oteller Bölgesi'nde, 6 bine yakın yatak kapasitesiyle, bazı kurum ve kuruluşlara ait misafirhanelerle farklı konaklama imkanları sunan Uludağ'da 1. ve 2. yerleşim bölgelerinde, 300 metre ila 1980 metre uzunluklardaki 20 kayak pistinde her türlü kış sporu yapılabiliyor.

Uludağ, kayak, snowboard ve kızak binme imkanlarının yanı sıra kar motoru ile yeşil ve beyazın oluşturduğu eşsiz manzarayı keşfe çıkmak için eşsiz imkanlar sunuyor. Doğa sporu tutkunlarının vazgeçemediği buluşma noktalarından Uludağ ayrıca görüş mesafesinin açık olduğu günlerde de doğa yürüyüşüne çıkan tatilcilere, benzersiz kent manzarasını seyretme fırsatı da tanıyor.

Bolu Kartalkaya'da yaşanan talihsiz olayın ardından Uludağ'da denetimler aralıksız devam ediyor. Her gün neredeyse bir başka otelin denetlendiği Zirvede Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde 13 tesis hakkında tutanak düzenlenip bu durum Alan Başkanlığı'na bildirildi. Orman köşklerine ise eksikler sebebiyle mühür vuruldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Uludağ'da Kar Kalınlığı 1 Metreye Ulaştı, Jandarma Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uludağ'da Kar Kalınlığı 1 Metreye Ulaştı, Jandarma Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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