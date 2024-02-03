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Uludağ'da sömestr sonu izdihamı

Yarıyıl tatilinin son hafta sonunda yoğunluk havadan böyle görüntülendi

Kayak pisti doldu taştı, vatandaşlar doyasıya eğlendi

BURSA - Türkiye'nin en büyük kış turizm merkezlerinden Uludağ, yarıyıl tatilinin son hafta sonunda vatandaşların akınına uğradı. Aileleriyle birlikte Uludağ'da doyasıya eğlenen gençler, hem kayak yaptı hem de güzel havanın tadını çıkarttı. Hava sıcaklığının-7 derece olduğu Uludağ'da kayak pistleri dolup taşarken, yoğunluk havadan böyle görüntülendi.

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezi Uludağ'a somestr tatilinin son hafta sonunda aileleriyle birlikte gelen binlerce vatandaş, güzel havanın tadını çıkarttı. Hava sıcaklığının -7 derece olduğu Uludağ'daki kayak pistlerindeki kar kalınlığı 68 santimetre olarak ölçüldü. Ziyaretçi akınına uğrayan Uludağ'da yerli ve yabancı turistlerin eğlendiği görülürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre önümüzdeki Cuma günü itibariyle kar yağışı etkisini gösterecek.

Sömestr tatilinin tadını sevenleriyle çıkaran vatandaşlar o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirirken, ziyaretçi akınına uğrayan Uludağ'da yoğunluk havadan böyle görüntülendi. Uludağ kar ve güneşin keyfini çıkaran vatandaşlar, sevenleriyle hoş vakit geçirdiğini belirtirken, "Güzel bir hafta sonu, Uludağ her zamanki gibi muhteşem. Herkese tavsiye ediyoruz" mesajı verdi.