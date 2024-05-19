Ünlü sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Ünlü sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sunucu Erkan Yolaç, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Valisi Davut Gül, sanatçı Gülben Ergen, İzzet Yıldızhan, Mehmet Ali Erbil, Ragıp Savaş ve sevenleri törene katıldı. Yolaç'ın kızı Göksu Yolaç ve oğlu Mehmet Yolaç taziyeleri kabul etti. Türkiye'nin sevdiği bir büyüğü olan Yolaç için duygusal konuşmalar yapıldı.

19.05.2024 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden ünlü sunucu Erkan Yolaç, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

"Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç 89 yaşında uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü sunucu, Levent Basbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zekeriyaköy Aile Kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, sanatçı Gülben Ergen, İzzet Yıldızhan, Mehmet Ali Erbil, Ragıp Savaş, sevenleri ve yakınları katıldı.

Erkan Yolaç'ın kızı Göksu Yolaç ve oğlu Mehmet Yolaç taziyeleri kabul etti.

"Herkesin ailesinden bir parça olarak gördüğü bir büyümüzdü"

Erkan Yolaç'ın Türkiye'nin sevdiği bir büyüğü olduğunu söyleyen İstanbul Valisi Davut Gül, "Türkiye'nin sevdiği herkesin ailesinden bir parça olarak gördüğü bir büyümüzdü. Rabbim rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

"Tüm ülkenin babama gösterdiği bu ilgiye çok teşekkür ederim"

Erkan Yolaç'ın kızı Göksu Yolaç, "Tüm ülkenin babama gösterdiği bu ilgiye çok teşekkür ederim. Zaten her gün senelerce bu sevgi hissettiğimiz bir şeydi ama bugün daha çok, en koyu şekilde hissediyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Yeri asla dolduramayacak"

Erkan Yolaç'ın aile dostu olduğunu söyleyen oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil, "Bu isimler bir üçlemeydi. Duayen Orhan Boran, Erkan Yolaç ve Halit Kıvanç. Bu üç değerli ismi yitirdik. Çok üzgünüm. Sanatçı ve sunuculuğunun yanında aile dostumuzdu. Bende çok önemli bir yeri var. Bu üç ismin kaybıyla bir devir kapandı. Yerleri asla dolduramayacak. Ailesine sabırlar diliyorum, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"Hayata dair çok şey öğrendim ondan"

Yolaç'ı çok eski tanıdığını söyleyen Oyuncu Ragıp Savaş, "Ben de İzmit'te doğdum eşi Asuman Hanım da İzmit kızıdır. Erkan Abi, İzmit'in eniştesidir. Gençlik zamanımda çok defa beraber zaman geçirdik. Hayata dair çok şey öğrendim ondan. Çok özleyeceğim. Her ölüm erken ölümdür. Erkan Abi'yi kaybetmek bizim için de öyledir. Mekanı cennet olsun" dedi.

"Türkiye için çok kıymetli bir insandı"

Hayatını kaybeden Erkan Yolaç için Türkiye için çok kıymetli bir insan olduğunu söyleyen Halk müziği sanatçısı İzzet Yıldızhan ise, "Erkan abi, Türkiye için çok kıymetli bir insandı. Bende büyük emeği olan bir insandı. Sanat hayatıma başlangıç dönemimde beni gönülden destekleyen, beni her programına davet eden, "Gel oğlum bu hafta 3 şarkı oku" diyen biriydi. Asuman anne de benim için çok kıymetli. İyi bir değeri kaybettik. Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Barbaros Hayrettin Paşa Camii, Mehmet Ali Erbil, İzzet Yıldızhan, Gülben Ergen, Ragıp Savaş, Erkan Yolaç, Davut Gül, İstanbul, Türkiye, Göksu, Genel, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Ünlü sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:02 Şampiyonluk son haftaya kaldı Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 yendi Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi
20:30 Tahran, yardım için Ankara’nın kapısını çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
19:25 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin, düşen helikopterde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin, düşen helikopterde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı
18:00 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar
16:31 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopteri bulundu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteri bulundu
20:49 Golden sonra Icardi sevinci İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol Golden sonra Icardi sevinci! İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol
20:30 “Bizim çocuk“ durdurulamıyor Arda Güler, bu haftayı da boş geçmedi "Bizim çocuk" durdurulamıyor! Arda Güler, bu haftayı da boş geçmedi
20:13 Machester City, üst üste 4. kez şampiyon oldu Machester City, üst üste 4. kez şampiyon oldu
20:02 Geçmişten günümüze Fenerbahçe ve Galatasaray Geçmişten günümüze Fenerbahçe ve Galatasaray
19:45 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 3’ü polis 7 kişi tutuklandı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 3'ü polis 7 kişi tutuklandı
18:37 Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilgili ABD’den ilk açıklama Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilgili ABD'den ilk açıklama
17:46 Başrolde yine aynı isim var Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
17:16 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi
16:52 Polis olmasa kim bilir neler olurdu Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 21:28:06. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement