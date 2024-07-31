Usta oyuncu Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu - Son Dakika
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Genel

Usta oyuncu Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu

Türk Tiyatrosu'nun usta isimlerinden Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun cenaze programı belli oldu. Genco Erkal için cuma günü saat 14.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek. Törenin ardından Erkal'ın cenazesi ikindi vakti kılınacak cenaze namazıyla Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Genco Erkal, Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalışmış, politik tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Dostlar Tiyatrosu'nu kurmuş ve birçok eseri tiyatroya uyarlamış bir usta oyuncudur.

31.07.2024 22:57
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Usta oyuncu Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu

İSTANBUL - Türk Tiyatrosu'nun usta isimlerinden Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun cenaze programı belli oldu.

Bir süredir kan kanseriyle mücadele eden Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, Genco Erkal'ın kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu'nun sabaha karşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuruldu.

Paylaşımda "Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça kalın! Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez... Tek hecesiz elveda" ifadeleri kullanıldı.

Cenaze töreni bilgileri paylaşıldı

Usta oyuncu Genco Erkal'ın cenaze töreni hakkında sosyal medya hesabından duyuruldu. Merhum sanatçı Genco Erkal için cuma günü saat 14.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek. Törenin ardından Erkal'ın cenazesi ikindi vakti kılınacak cenaze namazıyla Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Genco Erkal Kimdir?

28 Mart 1938'de İstanbul'da dünyaya gelen Genco Erkal, 1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1969 yılında, bugün de sanat yönetmeni olduğu ve Türkiye'de politik tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.

1965 yılında Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü tiyatroya uyarlayıp Türkiye'de Batılı anlamda metne dayalı sahnelenen ilk tek kişilik oyun olarak sahneledi. Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti. Erkal, tek kişilik oyunların ustası olarak tanındı.

Sanatçı, Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nazım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarladı. Senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi. Sinemada 1982 yılında At ve 1983 yılında Faize Hücum filmleri ile "en iyi erkek oyuncu" dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal' aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Usta oyuncu Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu - Son Dakika

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